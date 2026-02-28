Karlskrona i serieledning i hockeyettan södra efter 6–1 mot Kungälv

Seger för Karlskrona med 6–1 mot Kungälv

Karlskronas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Elliot Ekefjärd med två mål för Karlskrona

Det blev 6–1 (2–0, 3–0, 1–1) för Karlskrona borta mot Kungälv i lördagens match. Därmed är laget ny serieledare i hockeyettan södra, på samma poäng som tvåan Tingsryd. Kungälv ligger på 17:e plats i tabellen.

Segern var Karlskronas sjunde på de senaste åtta matcherna.

Hugo Wendt matchvinnare för Karlskrona

Liam Engström gjorde 1–0 till Karlskrona efter bara 16 sekunder assisterad av Lukas Sjöblom och Elias Sjöström. Laget gjorde 0–2 när Hugo Wendt fick träff framspelad av Lukas Sjöblom och Joel Abrahamsson efter 14.00.

Karlskrona startade andra perioden bäst och gick från 0–2 till 0–5 genom två mål av Elliot Ekefjärd och ett mål av Tanner Kaspick tidigt i perioden.

3.34 in i tredje perioden fick Oscar Hagman utdelning på pass av Hugo Wendt och Rasmus Olofsson och ökade ledningen. 15.45 in i perioden satte Oliver Gabay pucken framspelad av Max Österman och Linus Jonasson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Kungälv.

Hugo Wendt gjorde ett mål för Karlskrona och spelade fram till två mål.

När lagen senast möttes vann Kungälv med 1–0.

Kungälv–Karlskrona 1–6 (0–2, 0–3, 1–1)

Hockeyettan södra, Oasen

Första perioden: 0–1 (0.16) Liam Engström (Lukas Sjöblom, Elias Sjöström), 0–2 (14.00) Hugo Wendt (Lukas Sjöblom, Joel Abrahamsson).

Andra perioden: 0–3 (22.33) Elliot Ekefjärd (Viktor Smeds, Joel Ratkovic-Berndtsson), 0–4 (26.26) Elliot Ekefjärd (Viktor Smeds, Hugo Wendt), 0–5 (26.52) Tanner Kaspick (Victor Crus-Rydberg).

Tredje perioden: 0–6 (43.34) Oscar Hagman (Hugo Wendt, Rasmus Olofsson), 1–6 (55.45) Oliver Gabay (Max Österman, Linus Jonasson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 1-1-3

Karlskrona: 5-0-0