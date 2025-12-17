Storseger för Kalix – 6–1 mot Kiruna

Kalix segrade – 6–1 mot Kiruna

Kalix sjätte seger på de senaste sju matcherna

Andrew Suriyuth matchvinnare för Kalix

Det blev en klar seger för Kalix när laget vann på hemmaplan mot Kiruna i hockeyettan norra. Kalix vann med klara 6–1 (2–0, 3–0, 1–1).

Segern var Kalix sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Kalix–Kiruna – mål för mål

Adam Helldén gjorde 1–0 till Kalix efter åtta minuters spel med assist av Andrew Suriyuth och Noah Idebäck.

Efter 14.02 gjorde laget 2–0 när Andrew Suriyuth hittade rätt efter förarbete av William Björck.

Kalix startade andra perioden bäst och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Kie Vähäkangas, Oliver Selström och Albin Säteri.

11.08 in i tredje perioden nätade Kalix Rasmus Lindqvist-Nilsson framspelad av Adam Persson och Alfons Ekblad och ökade ledningen.

11.40 in i perioden satte Melvin Råman pucken på pass av Philip Kemi och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Kiruna.

Andrew Suriyuth gjorde ett mål för Kalix och två målgivande passningar.

För hemmalaget betyder resultatet tionde plats i tabellen. Kiruna är på 14:e plats. Kalix var på 15:e plats i tabellen för 22 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen möts igen i Lombiahallen, fredag 19 december 19.00.

Kalix–Kiruna 6–1 (2–0, 3–0, 1–1)

Hockeyettan norra, Part Arena

Första perioden: 1–0 (8.20) Adam Helldén (Andrew Suriyuth, Noah Idebäck), 2–0 (14.02) Andrew Suriyuth (William Björck).

Andra perioden: 3–0 (23.31) Kie Vähäkangas (Elias Elomaa, Filip Runbjer), 4–0 (23.47) Oliver Selström (Anton Claesson, William Björck), 5–0 (32.27) Albin Säteri (Adam Helldén, Andrew Suriyuth).

Tredje perioden: 6–0 (51.08) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Adam Persson, Alfons Ekblad), 6–1 (51.40) Melvin Råman (Philip Kemi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 4-0-1

Kiruna: 3-0-2

Nästa match:

Kalix: Kiruna IF, borta, 19 december 19.00

Kiruna: Kalix HC, hemma, 19 december 19.00