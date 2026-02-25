Stark tredjeperiod avgjorde för Borlänge mot Forshaga

Borlänge-seger med 5–2 mot Forshaga

Gustav Lindström matchvinnare för Borlänge

Andra förlusten i följd för Forshaga

Borlänge segrade hemma mot Forshaga i hockeyettan norra efter en mycket stark tredje period. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Borlänge drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–2 (1–1, 1–1, 3–0).

Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand om matchen:

– Viktig match som vi tyvärr förlorar. Alldeles för många utvisningar för att ha kraft och energi att vinna. Vi kommer med en tunn line up redan nu, men fick massa avbräck och avslutade matchen med tre backar i spel. Tufft!

Borlänges fina hemmaform håller i sig. Segern var fjärde raka i Borlänge Ishall.

Borlänge–Forshaga – mål för mål

Erik Olhans-Lind gjorde 1–0 till Borlänge efter bara 1.15 assisterad av Isac Ollas Mattsson och Lukas Söderlund. Efter 16.14 kvitterade Forshaga genom Karl Andersson på pass av Felix Söderlund och Johannes Frisk.

Efter 9.26 i andra perioden nätade Gustav Lindström framspelad av Tim Palmberg och gav Borlänge ledningen. Forshagas Isac Hamberg gjorde 2–2 efter 19.11 på pass av Alfred Bergman och Hugo Hell.

I tredje perioden var det Borlänge som var vassast och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av Gustav Lindström, Calle Karlsson och Erik Olhans-Lind.

Det här betyder att Borlänge är kvar på femte plats och Forshaga stannar på sjätte plats, i serien.

I sista matchen möter Borlänge Surahammar borta på söndag 1 mars 16.00. Forshaga möter Kiruna fredag 27 februari 19.00 borta.

Borlänge–Forshaga 5–2 (1–1, 1–1, 3–0)

Hockeyettan norra, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (1.15) Erik Olhans-Lind (Isac Ollas Mattsson, Lukas Söderlund), 1–1 (16.14) Karl Andersson (Felix Söderlund, Johannes Frisk).

Andra perioden: 2–1 (29.26) Gustav Lindström (Tim Palmberg), 2–2 (39.11) Isac Hamberg (Alfred Bergman, Hugo Hell).

Tredje perioden: 3–2 (42.23) Gustav Lindström (Calle Karlsson, Melker Bertals), 4–2 (53.31) Calle Karlsson (Joel Jonsson, Hampus Malm), 5–2 (58.57) Erik Olhans-Lind (Joel Myrberg Andersson, Melker Bertals).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 2-0-3

Forshaga: 3-0-2

Nästa match:

Borlänge: Surahammars IF, borta, 1 mars 16.00

Forshaga: Kiruna IF, borta, 27 februari 19.00