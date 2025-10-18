Stark sista period avgjorde för Mjölby hemma mot Dalen

Mjölby vann med 2–1 mot Dalen

Mjölbys femte seger på de senaste sex matcherna

Sebastian Lundman avgjorde för Mjölby

En jämn match mellan hemmalaget Mjölby och gästande Dalen avgjordes först i tredje perioden. Där var Mjölby starkare och vann matchen i hockeyettan södra med 2–1 (0–0, 1–1, 1–0).

Därmed har Mjölby vunnit fem matcher i rad i hockeyettan södra.

Mjölby–Dalen – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Efter 4.26 i andra perioden gjorde Dalen 0–1 genom Liam Persson.

Mjölby kvitterade till 1–1 genom Adam Sikl efter 6.24 av perioden. 13.18 in i tredje perioden nätade Mjölbys Sebastian Lundman på pass av Adam Sikl och avgjorde matchen. Lundman fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Mjölbys andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Dalens andra uddamålsförlust.

För Dalen gör resultatet att man nu ligger på 15:e plats i tabellen medan Mjölby är på tredje plats.

Den 7 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Smedjehov.

Nästa motstånd för Mjölby är Mörrum. Lagen möts lördag 25 oktober 16.00 i Jössarinken. Dalen tar sig an Hanviken hemma söndag 26 oktober 16.00.

Mjölby–Dalen 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)

Hockeyettan södra, ProTrain Arena

Andra perioden: 0–1 (24.26) Liam Persson (Gustav Angel, Max Forsell), 1–1 (26.24) Adam Sikl (Olle Henell, Adam Lundqvist).

Tredje perioden: 2–1 (53.18) Sebastian Lundman (Adam Sikl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 5-0-0

Dalen: 2-0-3

Nästa match:

Mjölby: Mörrum GoIS IK, borta, 25 oktober

Dalen: Hanvikens SK, hemma, 26 oktober