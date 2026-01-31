Stark seger för Lindlöven i toppmatchen mot Sundsvall

Lindlöven vann med 3–1 mot Sundsvall

Johannes Jämsén matchvinnare för Lindlöven

Andra raka segern för Lindlöven

Det var två topplag som möttes i hockeyettan norra på lördagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Lindlöven, som besegrade Sundsvall med 3–1 (0–0, 1–0, 2–1).

– Bra hockeymatch, tight och intensiv match. Tycker Sundsvall hade ett litet övertag i första men sedan tog vi över kommandot och vann rättvist, kommenterade Lindlövens tränare Lennart Hermansson.

Norrtälje nästa för Lindlöven

Den första perioden slutade 0–0.

6.39 in i andra perioden gjorde Lindlöven 1–0 genom Lukas Johansson på pass av Sebastian Falk och Johannes Jämsén.

Johan Lindholm kvitterade för Sundsvall efter 1.58 in i tredje perioden på passning från Oliver Sundberg. 9.51 in i tredje perioden fick Johannes Jämsén utdelning på pass av Sebastian Falk och Lukas Johansson och gav laget ledningen. Efter 17.52 slog Sebastian Falk till framspelad av Isak Jonsson och Filip Forsmark och ökade ledningen för Lindlöven. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Sebastian Falk gjorde ett mål för Lindlöven och två målgivande passningar.

Det här betyder att Lindlöven nu ligger på andra plats i tabellen och Sundsvall är på tredje plats.

Nästa motstånd för Lindlöven är Norrtälje. Sundsvall tar sig an Forshaga borta. Båda matcherna spelas söndag 1 februari 15.00.

Lindlöven–Sundsvall 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

Hockeyettan norra, Lindehov

Andra perioden: 1–0 (26.39) Lukas Johansson (Sebastian Falk, Johannes Jämsén).

Tredje perioden: 1–1 (41.58) Johan Lindholm (Oliver Sundberg), 2–1 (49.51) Johannes Jämsén (Sebastian Falk, Lukas Johansson), 3–1 (57.52) Sebastian Falk (Isak Jonsson, Filip Forsmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 2-0-3

Sundsvall: 3-0-2

Nästa match:

Lindlöven: Norrtälje IK, hemma, 1 februari 15.00

Sundsvall: Forshaga IF, borta, 1 februari 15.00