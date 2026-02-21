Stark seger för Hudiksvall mot Lindlöven

Seger för Hudiksvall med 4–2 mot Lindlöven

Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

Loa Milfors avgjorde för Hudiksvall

Det var två topplag som möttes i hockeyettan norra på lördagen. Och det slutade med seger för bortalaget Hudiksvall, som besegrade Lindlöven med 4–2 (1–0, 3–2, 0–0) i seriefinalen.

Det här ger dock inga förändringar i tabellen. Lindlöven ligger kvar på andra plats i tabellen och Hudiksvall är klara seriesegrare. I och med Hudiksvalls seger skiljer det nu 14 poäng mellan lagen.

– En tight match som väntat där de drog det längsta strået. Tycker vi startade lite avvaktande, men jobbade oss in i den och skapade en del för att kunna göra fler mål. Den största skillnaden i dessa matcher är att minsta litet misstag får man äta upp direkt. Vi gjorde en bra push, men lyckades inte få in pucken. Jag är ändå ganska nöjd med mycket och nu vet vi vad som krävs för att kunna möta upp mot ett riktigt bra motstånd som Hudik, tyckte Lindlövens tränare Lennart Hermansson.

Resultatet betyder att Hudiksvall tog 25:e segern i följd och att Lindlöven samtidigt förlorade efter sju segrar i rad.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Hudiksvall.

Forshaga nästa för Hudiksvall

Henrik Olsén gjorde 1–0 till Hudiksvall efter bara 3.43 efter förarbete av Gabriel Kangas och Arvid Sundin.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–4.

I tredje perioden höll Hudiksvall i sin 4–2-ledning och vann.

Nästa motstånd för Lindlöven är Falu IF. Lagen möts i sista omgången söndag 1 mars 16.00 i Lugnets Ishall. Hudiksvall tar sig an Forshaga borta söndag 22 februari 15.00.

Lindlöven–Hudiksvall 2–4 (0–1, 2–3, 0–0)

Hockeyettan norra, Lindehov

Första perioden: 0–1 (3.43) Henrik Olsén (Gabriel Kangas, Arvid Sundin).

Andra perioden: 1–1 (21.05) Lukas Johansson (Johannes Jämsén, Olle Hilmersson), 1–2 (25.02) Max Sjöholm (Loa Milfors, Lucas Thorstensson), 1–3 (27.16) Loa Milfors (Lucas Thorstensson, Carl Wassenius), 2–3 (31.37) Emil Norberg (Jesper Broeng, Sebastian Falk), 2–4 (39.45) Arvid Sundin (Gabriel Kangas, Elias Degnell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 4-0-1

Hudiksvall: 5-0-0

Nästa match:

Lindlöven: Falu IF, borta, 1 mars 16.00

Hudiksvall: Forshaga IF, borta, 22 februari 15.00