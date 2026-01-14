Stark seger för Hudiksvall i toppmatchen mot Sundsvall

Hudiksvall vann med 4–0 mot Sundsvall

Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

Rasmus Kahilainen matchvinnare för Hudiksvall

Det var två topplag som möttes i hockeyettan norra på onsdagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Hudiksvall, som besegrade Sundsvall med 4–0 (3–0, 1–0, 0–0).

Det här var åttonde gången den här säsongen som Hudiksvall höll nollan.

Det här innebär att Hudiksvall nu har 18 segrar i följd i hockeyettan norra.

Hudiksvall–Sundsvall – mål för mål

Hudiksvall stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Viggo Nordström gjorde också 4–0 efter pass från Carl Wassenius efter 13.11 i andra perioden.

Tredje perioden blev mållös och Hudiksvall höll i sin 4–0-ledning och vann.

Hudiksvall imponerar med fem segrar och 27–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sundsvall har två vinster och tre förluster och 12–14 i målskillnad.

Det här betyder att Hudiksvall är kvar i serieledning och Sundsvall stannar på tredje plats, i serien.

I nästa match möter Hudiksvall Väsby IK HK borta och Sundsvall möter Enköping hemma. Båda matcherna spelas lördag 17 januari 16.00.

Hudiksvall–Sundsvall 4–0 (3–0, 1–0, 0–0)

Hockeyettan norra, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (1.07) Rasmus Kahilainen (Henrik Olsén, Lucas Thorstensson), 2–0 (8.25) Gabriel Kangas (Maximilian Kilpinen, Alex Brännstam), 3–0 (11.30) Loa Milfors (Maximilian Kilpinen, Lucas Thorstensson).

Andra perioden: 4–0 (33.11) Viggo Nordström (Carl Wassenius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 5-0-0

Sundsvall: 2-0-3

Nästa match:

Hudiksvall: Väsby IK HK, borta, 17 januari 16.00

Sundsvall: Enköpings SK HK, hemma, 17 januari 16.00