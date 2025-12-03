Stark defensiv när Mörrum vann mot Västervik
- Mörrum segrade – 4–0 mot Västervik
- Mörrums fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Mathias Kemppi matchvinnare för Mörrum
Fyra egna mål – men inte ett enda för Västervik. Mörrum tog en klar seger hemma mot Västervik i hockeyettan södra. Slutresultatet blev 4–0 (2–0, 1–0, 1–0).
Segern var Mörrums fjärde på de senaste fem matcherna.
Tingsryd nästa för Mörrum
Mörrum startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.33 slog Mathias Kemppi till efter förarbete från Alexander Sandberg och Hampus Johannesson.
2–0 kom efter 17.06 när Elias Knoester hittade rätt framspelad av Kevin Engvall.
Efter 9.49 i andra perioden nätade Rasmus Leijonhielm framspelad av Noa Lindqvist-Muci och Hugo Blomberg och gjorde 3–0.
Mörrum gjorde också 4–0 genom Hampus Johannesson efter pass från Alexander Sandberg och Mathias Kemppi efter 14.25 i tredje perioden.
Mörrums nya tabellposition är elfte plats medan Västervik är på 16:e plats. Så sent som den 6 november låg Mörrum på 19:e plats i tabellen.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 28 januari i LF Arena.
Nästa motstånd för Mörrum är Tingsryd. Lagen möts onsdag 10 december 19.00 i Jössarinken. Västervik tar sig an Hanviken hemma fredag 5 december 19.00.
Mörrum–Västervik 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)
Hockeyettan södra, Jössarinken
Första perioden: 1–0 (3.33) Mathias Kemppi (Alexander Sandberg, Hampus Johannesson), 2–0 (17.06) Elias Knoester (Kevin Engvall).
Andra perioden: 3–0 (29.49) Rasmus Leijonhielm (Noa Lindqvist-Muci, Hugo Blomberg).
Tredje perioden: 4–0 (54.25) Hampus Johannesson (Alexander Sandberg, Mathias Kemppi).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Mörrum: 4-0-1
Västervik: 0-0-5
Nästa match:
Mörrum: Tingsryds AIF, hemma, 10 december
Västervik: Hanvikens SK, hemma, 5 december
