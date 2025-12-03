Stark defensiv när Mörrum vann mot Västervik

Mörrum segrade – 4–0 mot Västervik

Mörrums fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mathias Kemppi matchvinnare för Mörrum

Fyra egna mål – men inte ett enda för Västervik. Mörrum tog en klar seger hemma mot Västervik i hockeyettan södra. Slutresultatet blev 4–0 (2–0, 1–0, 1–0).

Segern var Mörrums fjärde på de senaste fem matcherna.

Tingsryd nästa för Mörrum

Mörrum startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.33 slog Mathias Kemppi till efter förarbete från Alexander Sandberg och Hampus Johannesson.

2–0 kom efter 17.06 när Elias Knoester hittade rätt framspelad av Kevin Engvall.

Efter 9.49 i andra perioden nätade Rasmus Leijonhielm framspelad av Noa Lindqvist-Muci och Hugo Blomberg och gjorde 3–0.

Mörrum gjorde också 4–0 genom Hampus Johannesson efter pass från Alexander Sandberg och Mathias Kemppi efter 14.25 i tredje perioden.

Mörrums nya tabellposition är elfte plats medan Västervik är på 16:e plats. Så sent som den 6 november låg Mörrum på 19:e plats i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 28 januari i LF Arena.

Nästa motstånd för Mörrum är Tingsryd. Lagen möts onsdag 10 december 19.00 i Jössarinken. Västervik tar sig an Hanviken hemma fredag 5 december 19.00.

Mörrum–Västervik 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (3.33) Mathias Kemppi (Alexander Sandberg, Hampus Johannesson), 2–0 (17.06) Elias Knoester (Kevin Engvall).

Andra perioden: 3–0 (29.49) Rasmus Leijonhielm (Noa Lindqvist-Muci, Hugo Blomberg).

Tredje perioden: 4–0 (54.25) Hampus Johannesson (Alexander Sandberg, Mathias Kemppi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrum: 4-0-1

Västervik: 0-0-5

Nästa match:

Mörrum: Tingsryds AIF, hemma, 10 december

Västervik: Hanvikens SK, hemma, 5 december