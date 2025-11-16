Stark defensiv när Halmstad vann mot Grums i målsnål match

Halmstad vann med 2–0 mot Grums

Halmstads fjärde seger på de senaste fem matcherna

William Gustafsson matchvinnare för Halmstad

Halmstad höll nollan när laget vann på bortaplan mot Grums i hockeyettan södra. Matchen slutade 0–2 (0–1, 0–0, 0–1).

– Samma som sist, gör man noll mål vinner man inte hockeymatcher. Halmstad otroligt tunga och starka över hela banan. Otroligt svårt att komma på insidan och skapa chanser mot de. Vi får träna vidare, blir inte lättare på söndag mot Mjölby, kommenterade Grums tränare Johan Erkgärds.

Segern var Halmstads fjärde på de senaste fem matcherna.

Västervik nästa för Halmstad

William Gustafsson gjorde 1–0 till Halmstad efter bara 1.50 på pass av Albin Blomberg och Alexander Klarin.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. 14.13 in i tredje perioden nätade Halmstads Alexander Artursson på pass av Hampus Johansson och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Det här betyder att Grums är kvar på 20:e och sista plats och Halmstad stannar på sjunde plats, i tabellen.

Den 1 februari möts lagen återigen, då i Halmstad Arena.

Grums tar sig an Mjölby i nästa match borta söndag 23 november 16.00. Halmstad möter Västervik hemma fredag 21 november 19.00.

Grums–Halmstad 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (1.50) William Gustafsson (Albin Blomberg, Alexander Klarin).

Tredje perioden: 0–2 (54.13) Alexander Artursson (Hampus Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 0-1-4

Halmstad: 4-1-0

Nästa match:

Grums: Mjölby HC, borta, 23 november

Halmstad: Västerviks IK, hemma, 21 november