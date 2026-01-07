Stark defensiv när Boden vann mot Clemensnäs

Boden-seger med 4–0 mot Clemensnäs

Calle Åström matchvinnare för Boden

Clemensnäs nu tredje, Boden på andra plats

Fyra egna mål – men inte ett enda för Clemensnäs. Boden tog en klar seger borta mot Clemensnäs i U20 region norr topp 8 herr. Slutresultatet blev 0–4 (0–1, 0–2, 0–1).

Clemensnäs–Boden – mål för mål

Calle Åström gjorde 1–0 till Boden efter 13 minuter efter förarbete av Alfred Oppman och Arvid Renberg.

Efter 22 sekunder i andra perioden slog Elias Selström till på pass av Calle Åström och Froste Öhman och gjorde 0–2.

Arvid Renberg gjorde dessutom 0–3 efter 16.01 framspelad av Elias Selström.

Efter 17.12 i tredje perioden gjorde Enzo Barsk också 0–4 assisterad av Calle Åström och Noel Norberg.

Bodens Calle Åström stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att Clemensnäs nu ligger på tredje plats i tabellen och Boden är på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Clemensnäs tar sig an Kalix i nästa match borta måndag 12 januari 19.30. Boden möter Sundsvall U20 borta lördag 17 januari 16.45.

Clemensnäs–Boden 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)

U20 region norr topp 8 herr, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (13.57) Calle Åström (Alfred Oppman, Arvid Renberg).

Andra perioden: 0–2 (20.22) Elias Selström (Calle Åström, Froste Öhman), 0–3 (36.01) Arvid Renberg (Elias Selström).

Tredje perioden: 0–4 (57.12) Enzo Barsk (Calle Åström, Noel Norberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 3-0-2

Boden: 3-0-2

Nästa match:

Clemensnäs: Kalix HC, borta, 12 januari 19.30

Boden: IF Sundsvall J20, borta, 17 januari 16.45