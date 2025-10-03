Stabil seger för Vita Hästen – höll nollan mot Nyköping

Vita Hästen vann med 5–0 mot Nyköping

Sebastian Lillsund med två mål för Vita Hästen

Nyköping nu 19:e, Vita Hästen på fjärde plats

Vita Hästen vann på bortaplan mot Nyköping i hockeyettan södra. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–5 (0–2, 0–0, 0–3).

Det var första segern för Vita Hästen, efter 2–3 mot Mariestad i premiären.

Sebastian Lillsund tvåmålsskytt för Vita Hästen

Vita Hästen tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fem minuter.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Vita Hästen fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Jesper Samuelsson, Hugo Styf och Sebastian Lillsund.

Lagen spelar mot varandra igen den 12 november i Himmelstalundshallen.

Nästa motstånd för Nyköping är Visby/Roma. Lagen möts söndag 5 oktober 15.00 i Stora Hallen. Vita Hästen tar sig an Huddinge hemma fredag 10 oktober 19.00.

Nyköping–Vita Hästen 0–5 (0–2, 0–0, 0–3)

Hockeyettan södra, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (9.36) Sebastian Lillsund (Victor Lindman, Christian Axelsson), 0–2 (14.16) Adam Aunes Johansson (Gustav Lindberg, Emil Öhrwall).

Tredje perioden: 0–3 (43.16) Sebastian Lillsund (Albin Mjösberg, Philip Alftberg), 0–4 (47.02) Jesper Samuelsson (Alexander Lundman), 0–5 (49.19) Hugo Styf (Albin Mjösberg, Christian Axelsson).

Nästa match:

Nyköping: Visby/Roma, hemma, 5 oktober

Vita Hästen: Huddinge IK, hemma, 10 oktober