Stabil seger för Visby/Roma som höll nollan mot Tyringe

Visby/Roma vann klart på bortaplan mot Tyringe i hockeyettan södra. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–5 (0–2, 0–3, 0–0).

Visby/Roma tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Även i andra perioden var Visby/Roma starkast och gick från 0–2 till 0–5 genom mål av Andreas Thelander, Erik Rainersson och Anton Svensson. I tredje perioden höll Visby/Roma i sin 5–0-ledning och vann.

Visby/Romas Anton Svensson stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen spelar mot varandra igen den 18 januari i Visby Ishall.

I nästa match möter Tyringe Vita Hästen borta på lördag 1 november 16.00. Visby/Roma möter Huddinge fredag 31 oktober 19.00 hemma.

Tyringe–Visby/Roma 0–5 (0–2, 0–3, 0–0)

Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 0–1 (1.49) Anton Svensson (Alexander Bjurström), 0–2 (17.16) Alexander Bjurström (Andreas Thelander, Elias Lindström).

Andra perioden: 0–3 (22.10) Andreas Thelander (Simon Hansson, Elias Lindström), 0–4 (36.58) Erik Rainersson (Anton Svensson), 0–5 (37.25) Anton Svensson (Casper Larsson, Erik Rainersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 2-1-2

Visby/Roma: 4-0-1

Nästa match:

Tyringe: HC Vita Hästen, borta, 1 november

Visby/Roma: Huddinge IK, hemma, 31 oktober