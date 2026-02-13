Stabil seger för Vallentuna – höll nollan mot Norrtälje

Vallentuna segrade – 4–0 mot Norrtälje

Vallentunas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tarik Mahmutovic avgjorde för Vallentuna

Vallentuna vann på bortaplan mot Norrtälje i hockeyettan norra. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–4 (0–2, 0–2, 0–0).

Segern var Vallentunas fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att Norrtälje nu har fyra förluster i rad.

Norrtälje–Vallentuna – mål för mål

Vallentuna tog ledningen efter 11.00 genom Tarik Mahmutovic efter förarbete av Theo Hårdstam och William Hedman. Laget gjorde också 0–2 när William Wassberg hittade rätt med assist av Casper Andersson och Ludwig Andersson efter 11.52.

Efter 11.16 i andra perioden nätade Edwin Nordin på pass av Leo Hällvik och Filip Sundell och gjorde 0–3. Vallentuna gjorde också 0–4 genom David Segh på pass av Filip Sundell och Leo Hällvik efter 17.53.

I tredje perioden höll Vallentuna i sin 4–0-ledning och vann.

Det här betyder att Norrtälje ligger kvar på 14:e plats i tabellen och Vallentuna på 19:e plats. Norrtälje var tia i tabellen för 21 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Nästa motstånd för Norrtälje är Borlänge. Lagen möts söndag 15 februari 16.00 i Roslagens Sparbank Arena. Vallentuna tar sig an Piteå hemma lördag 21 februari 16.00.

Norrtälje–Vallentuna 0–4 (0–2, 0–2, 0–0)

Hockeyettan norra, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 0–1 (11.00) Tarik Mahmutovic (Theo Hårdstam, William Hedman), 0–2 (11.52) William Wassberg (Casper Andersson, Ludwig Andersson).

Andra perioden: 0–3 (31.16) Edwin Nordin (Leo Hällvik, Filip Sundell), 0–4 (37.53) David Segh (Filip Sundell, Leo Hällvik).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje: 1-0-4

Vallentuna: 4-0-1

Nästa match:

Norrtälje: Borlänge HF, hemma, 15 februari 16.00

Vallentuna: Piteå HC, hemma, 21 februari 16.00