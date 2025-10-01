Stabil seger för Piteå – som nollade Örnsköldsvik Hockey

Piteå vann med 5–0 mot Örnsköldsvik Hockey

Oscar Bramberg matchvinnare för Piteå

Piteås starka defensiv briljerade

Piteå höll nollan och vann på hemmaplan mot Örnsköldsvik Hockey i hockeyettan norra. Matchen slutade 5–0 (2–0, 1–0, 2–0).

Kiruna nästa för Piteå

Piteå tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 9.22 i andra perioden slog Alfons Ekblad till, på pass av Fredrik Bergdahl och Maris Riekstins och gjorde 3–0. Piteå fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Oscar Bramberg och Oskar Lundkvist.

Oscar Bramberg gjorde två mål för Piteå och spelade dessutom fram till ett mål.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Piteå med 6–4.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 4 oktober. Då möter Piteå Kiruna i Lombiahallen 15.00. Örnsköldsvik Hockey tar sig an Strömsbro borta 16.00.

Piteå–Örnsköldsvik Hockey 5–0 (2–0, 1–0, 2–0)

Hockeyettan norra, LF Arena

Första perioden: 1–0 (0.38) Oscar Bramberg (Fredrik Bergdahl), 2–0 (16.57) Oskar Lundkvist (Leo Bergström, Oscar Bramberg).

Andra perioden: 3–0 (29.22) Alfons Ekblad (Fredrik Bergdahl, Maris Riekstins).

Tredje perioden: 4–0 (44.18) Oskar Lundkvist, 5–0 (47.17) Oscar Bramberg (Leo Bergström).

Nästa match:

Piteå: Kiruna IF, borta, 4 oktober

Örnsköldsvik Hockey: Strömsbro IF, borta, 4 oktober