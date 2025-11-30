Stabil seger för Norrtälje – som nollade Falu IF

Seger för Norrtälje med 3–0 mot Falu IF

Norrtäljes fjärde seger på de senaste fem matcherna

Love Lindquist avgjorde för Norrtälje

Tre egna mål räckte mot Falu IF. Norrtälje tog hem segern hemma mot Falu IF i hockeyettan norra i en målsnål match. Slutresultatet blev 3–0 (0–0, 3–0, 0–0).

– Vi är stabilare bakåt idag och kul för Anton att hålla nollan. Vi var aggressivare och snabbare i position i egen zon idag. Ganska avslagen första period där vi dräller lite för mycket, sedan får vi fart på pucken och tar oss lättare in i deras zon för att belägra oss där. Stabil seger och sköna poäng, tyckte Norrtäljes huvudtränare Anders Söderström, efter matchen.

Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson om matchen:

– En stabil första period där vi för spelet och har koll på händelserna. Andra lite lika fast vi bjuder på två 2–1 som de utnjuttnar. Sen kommer det ett skott som går in via vår spelare som ett brev på posten. Sista perioden har och föder vi chanser men utan utdelning. Kommer ett break nu som är lägligt för oss där vi kan återställa oss lite, samt få tillbaka lite skadade spelare.

Segern var Norrtäljes fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Falu IF fyra förluster i rad.

Sollentuna nästa för Norrtälje

Den första perioden slutade mållös.

Norrtälje stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0. Norrtälje tog därmed en klar seger.

Tredje perioden blev även den mållös och Norrtälje höll i sin 3–0-ledning och vann.

För Norrtälje gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Falu IF är på 15:e plats.

I nästa omgång har Norrtälje Sollentuna borta, onsdag 3 december 19.00. Falu IF spelar hemma mot Sundsvall söndag 14 december 16.00.

Norrtälje–Falu IF 3–0 (0–0, 3–0, 0–0)

Hockeyettan norra, Roslagens Sparbank Arena

Andra perioden: 1–0 (22.17) Love Lindquist (Melker Kull, Carl Leijon), 2–0 (26.44) Carl Leijon (Gabriel Wiita-Adamsson, Melker Kull), 3–0 (33.11) Linus Sjölund (Vladimir Chetverikov, Calle Dahlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje: 4-0-1

Falu IF: 1-0-4

Nästa match:

Norrtälje: Sollentuna HC, borta, 3 december

Falu IF: IF Sundsvall Hockey, hemma, 14 december