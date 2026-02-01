Stabil seger för Lindlöven – höll nollan mot Norrtälje

Lindlöven-seger med 3–0 mot Norrtälje

Lukas Johansson matchvinnare för Lindlöven

Tredje raka segern för Lindlöven

Lindlöven höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Norrtälje i hockeyettan norra. Matchen slutade 3–0 (0–0, 3–0, 0–0).

– Var jag nöjd med matchen igår, så är jag mindre nöjd idag. Vi gör faktiskt en riktigt risig match, förutom tio minuter i andra perioden. Det som jag ändå ser positivt på är Jonathan Fryckholm och boxplay, som var riktigt bra, kommenterade Lindlövens tränare Lennart Hermansson.

Lindlöven höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

Resultatet innebär att Norrtälje nu har fyra förluster i rad.

Sollentuna nästa för Lindlöven

Första perioden blev mållös.

Lindlöven stod för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 4.40. Lindlöven tog därmed en klar seger.

I tredje perioden höll Lindlöven i sin 3–0-ledning och vann.

På onsdag 4 februari 19.00 spelar Lindlöven hemma mot Sollentuna och Norrtälje hemma mot Wings Arlanda.

Lindlöven–Norrtälje 3–0 (0–0, 3–0, 0–0)

Hockeyettan norra, Lindehov

Andra perioden: 1–0 (25.14) Lukas Johansson (Johannes Jämsén, Sebastian Falk), 2–0 (25.44) Jesper Broeng (Linus Sjöqvist, Olle Hilmersson), 3–0 (29.54) Vilmer Grundström (Isak Jonsson, Oliver Arle Östergren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 3-0-2

Norrtälje: 1-0-4

Nästa match:

Lindlöven: Sollentuna HC, hemma, 4 februari 19.00

Norrtälje: Wings HC Arlanda, hemma, 4 februari 19.00