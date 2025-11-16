Stabil seger för Hanviken – som nollade Grästorps IK

Hanviken-seger med 2–0 mot Grästorps IK

Sebastian Frantz matchvinnare för Hanviken

Andra raka förlusten för Grästorps IK

Hanviken vann på bortaplan mot Grästorps IK i hockeyettan södra i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–2 (0–1, 0–1, 0–0).

Visby/Roma nästa för Hanviken

Hanviken gjorde 0–1 efter sex minuters spel. Efter 19.24 i andra perioden slog Edvin Isén till framspelad av Erik Palm och Henrik Hallberg och gjorde 0–2. Tredje perioden blev mållös och Hanviken höll i sin 2–0-ledning och vann.

Grästorps IK har två vinster och tre förluster och 14–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hanviken har tre vinster och två förluster och 11–12 i målskillnad.

Resultatet innebär att Grästorps IK ligger kvar på 14:e plats och Hanviken på tionde plats i tabellen. Noteras kan att Hanviken sedan den 25 oktober har avancerat fem placeringar i tabellen.

Den 13 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Tyresö Ishall.

Söndag 23 november 16.00 möter Grästorps IK Järfälla hemma i Åse & Viste Arena medan Hanviken spelar hemma mot Visby/Roma.

Grästorps IK–Hanviken 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (6.02) Sebastian Frantz (Jacob Samuelsson, Erik Palm).

Andra perioden: 0–2 (39.24) Edvin Isén (Erik Palm, Henrik Hallberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorps IK: 2-0-3

Hanviken: 3-1-1

Nästa match:

Grästorps IK: Järfälla HC, hemma, 23 november

Hanviken: Visby/Roma, hemma, 23 november