Sollentuna vann klart borta mot Kiruna

Det blev en klar seger för Sollentuna mot Kiruna borta i hockeyettan norra. Matchen slutade 2–7 (1–3, 0–1, 1–3).

Kiruna tog ledningen i början av första perioden genom Tomi Mäntynen.

Sollentuna vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen.

Efter 7.52 i andra perioden nätade Lucas Eriksson framspelad av Alec Rajalin-Scharp och gjorde 1–4.

Kiruna reducerade dock till 2–4 genom Matej Galbavy efter 5.00 av perioden.

Sollentuna stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–4 till 2–7 på bara 5.33. Sollentuna tog därmed en klar seger.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Kiruna med 12–13 och Sollentuna med 22–18 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Kiruna ligger på 17:e plats medan Sollentuna är på 14:e plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 1 februari. Då möter Kiruna Vallentuna i Lombiahallen 13.00. Sollentuna tar sig an Kalix borta 15.00.

Kiruna–Sollentuna 2–7 (1–3, 0–1, 1–3)

Hockeyettan norra, Lombiahallen

Första perioden: 1–0 (0.28) Tomi Mäntynen (Philip Kemi, Liam Nilsson), 1–1 (8.24) Erik Stenbacka, 1–2 (11.52) Oliver Kempainen, 1–3 (17.40) Karl Strömberg.

Andra perioden: 1–4 (27.52) Lucas Eriksson (Alec Rajalin-Scharp).

Tredje perioden: 2–4 (45.00) Matej Galbavy (Hampus Hagström, Olle Söderlund), 2–5 (52.18) Linus Molin (Andreas Ekström), 2–6 (55.55) Erik Stenbacka (Simon Boman, Lucas Eriksson), 2–7 (57.51) Pelle Ringström (Linus Molin, Oskar Ståhl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 3-0-2

Sollentuna: 3-1-1

Nästa match:

Kiruna: Vallentuna Hockey, hemma, 1 februari 13.00

Sollentuna: Kalix HC, borta, 1 februari 15.00