Sollentuna besegrade Falu IF med 4–1

Sollentuna vann med 4–1 mot Falu IF

Ture Edvardsson avgjorde för Sollentuna

Andra raka nederlaget för Falu IF

Sollentuna vände och vann mot Falu IF på bortaplan i lördagens möte i hockeyettan norra. 1–4 (1–0, 0–2, 0–2) slutade matchen.

– En bekväm och blöt match idag. Där vi viker ner oss i attityden i närkamperna, har några bra lägen men får inte in pucken och får aldrig upp energin, kommenterade Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson.

Falu IF–Sollentuna – mål för mål

Liam Almlund Ek gjorde 1–0 till Falu IF efter 17.05 framspelad av William Danielsen.

Efter 5.53 i andra perioden slog Tristan Magnusson till framspelad av Lucas Eriksson och Lukas Paulsson och kvitterade för Sollentuna.

Ture Edvardsson gjorde dessutom 1–2 efter 11.56 på pass av Pelle Ringström och Rasmus Larsson.

54 sekunder in i tredje perioden fick Pelle Ringström utdelning framspelad av Linus Molin och Rasmus Larsson och ökade ledningen.

Efter 1.42 slog Nicklas Berglund till på pass av Hannes Ersmark och ökade ledningen för Sollentuna.

Sollentunas nya tabellposition är tionde plats medan Falu IF är på 13:e plats. Ett fint lyft för Falu IF som låg på 17:e plats så sent som den 4 november.

Falu IF tar sig an Strömsbro i nästa match borta fredag 28 november 19.00. Sollentuna möter Sundsvall hemma lördag 29 november 17.00.

Falu IF–Sollentuna 1–4 (1–0, 0–2, 0–2)

Hockeyettan norra, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (17.05) Liam Almlund Ek (William Danielsen).

Andra perioden: 1–1 (25.53) Tristan Magnusson (Lucas Eriksson, Lukas Paulsson), 1–2 (31.56) Ture Edvardsson (Pelle Ringström, Rasmus Larsson).

Tredje perioden: 1–3 (40.54) Pelle Ringström (Linus Molin, Rasmus Larsson), 1–4 (41.42) Nicklas Berglund (Hannes Ersmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 3-0-2

Sollentuna: 2-0-3

Nästa match:

Falu IF: Strömsbro IF, borta, 28 november

Sollentuna: IF Sundsvall Hockey, hemma, 29 november