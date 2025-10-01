Sollentuna avgjorde tät match mot Wings Arlanda i tredje perioden

Seger för Sollentuna med 2–1 mot Wings Arlanda

Hannes Ersmark matchvinnare för Sollentuna

Viktor Greveback gjorde målet för Wings Arlanda

Matchen mellan hemmalaget Sollentuna och gästande Wings Arlanda var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Sollentuna och vann matchen i hockeyettan norra med 2–1 (0–1, 1–0, 1–0).

Lindlöven nästa för Sollentuna

Wings Arlanda tog ledningen efter fyra minuters spel, genom Viktor Greveback assisterad av Olle Dahlman och Kevin Nilsson-Ström. Efter 10.27 i andra perioden slog Erik Stenbacka till, framspelad av Lucas Eriksson och kvitterade för Sollentuna. 8.09 in i tredje perioden slog Hannes Ersmark till på pass av Simon Boman och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Wings Arlanda med 3–2.

I nästa match, söndag 5 oktober möter Sollentuna Lindlöven hemma 15.00 medan Wings Arlanda spelar borta mot Forshaga 16.00.

Sollentuna–Wings Arlanda 2–1 (0–1, 1–0, 1–0)

Hockeyettan norra

Första perioden: 0–1 (4.18) Viktor Greveback (Olle Dahlman, Kevin Nilsson-Ström).

Andra perioden: 1–1 (30.27) Erik Stenbacka (Lucas Eriksson).

Tredje perioden: 2–1 (48.09) Hannes Ersmark (Simon Boman).

Nästa match:

Sollentuna: Lindlövens IF, hemma, 5 oktober

Wings Arlanda: Forshaga IF, borta, 5 oktober