Sollentuna avgjorde i tredje perioden mot Forshaga

Sollentuna vann med 4–2 mot Forshaga

Sollentunas femte seger på de senaste sex matcherna

Tristan Magnusson matchvinnare för Sollentuna

Sollentuna segrade borta mot Forshaga i hockeyettan norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Sollentuna drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–4 (0–1, 1–0, 1–3).

– Tycker vi är de spelförande laget över 60 minuter. Gör man två mål på alla chanser som vi skapar så blir de lätt att de slår åt andra hållet. Sollentuna krigar och sliter med näbbar och klor. Vi får jobba på för att komma upp på vinnarspåret igen, kommenterade Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand.

Det här innebär att Sollentuna nu har fem segrar i följd i hockeyettan norra.

Borlänge nästa för Sollentuna

Pelle Ringström gjorde 1–0 till Sollentuna efter 16 minuter assisterad av Oliver Kempainen. Efter 5.44 i andra perioden nätade Wille Johansson framspelad av Adam Byström Johansson och Victor Stark och kvitterade för Forshaga. Forshaga tog ledningen med 2–1 genom Johannes Frisk efter 10.30 i tredje perioden.

Sollentuna vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4. Det sista målet kom med drygt en minuter kvar av matchen.

För tabellens utseende betyder det här att Forshaga ligger på sjunde plats medan Sollentuna har femteplatsen.

I nästa match möter Forshaga Vallentuna borta på lördag 8 november 15.00. Sollentuna möter Borlänge söndag 9 november 16.00 borta.

Forshaga–Sollentuna 2–4 (0–1, 1–0, 1–3)

Hockeyettan norra, Ängevi Ishall

Första perioden: 0–1 (16.35) Pelle Ringström (Oliver Kempainen).

Andra perioden: 1–1 (25.44) Wille Johansson (Adam Byström Johansson, Victor Stark).

Tredje perioden: 2–1 (50.30) Johannes Frisk (Christoffer Rasch, Isac Hamberg), 2–2 (51.57) Lucas Eriksson, 2–3 (55.08) Tristan Magnusson (Lukas Paulsson, Ture Edvardsson), 2–4 (58.33) Ture Edvardsson (Lukas Paulsson, Lucas Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 3-0-2

Sollentuna: 5-0-0

Nästa match:

Forshaga: Vallentuna Hockey, borta, 8 november

Sollentuna: Borlänge HF, borta, 9 november