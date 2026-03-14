Slagläge för Bodens HF efter ny seger

Bodens HF är med stormsteg på väg mot seger mot Kalix i kvartsfinalen i Hockeyettan, efter seger hemma med 4–1 (1–0, 2–0, 1–1). Därmed leder Bodens HF matchserien med 2-0 och kan avgöra serien i nästa match.

Bodens HF tog därmed åttonde raka seger mot just Kalix.

Hampus Johannesson gav Bodens HF ledningen efter 7.17 assisterad av Nils Thomasson och Viktor Arespång.

Efter 4.45 i andra perioden nätade Alexander Wallin och gjorde 2–0. Fabian Ledin gjorde dessutom 3–0 efter 9.17 framspelad av Kevin Arvidsson och Felix Dahlroth.

17.13 in i tredje perioden slog Elias Elomaa till framspelad av Anton Claesson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Kalix. Daniel Mannberg stod för målet när Bodens HF punkterade matchen med ett 4–1-mål med tio sekunder kvar att spela på passning från Victor Edström.

Nästa match spelas på tisdag 19.00.

Bodens HF–Kalix 4–1 (1–0, 2–0, 1–1)

Kvartsfinalen i Hockeyettan

Första perioden: 1–0 (7.17) Hampus Johannesson (Nils Thomasson, Viktor Arespång).

Andra perioden: 2–0 (24.45) Alexander Wallin, 3–0 (29.17) Fabian Ledin (Kevin Arvidsson, Felix Dahlroth).

Tredje perioden: 3–1 (57.13) Elias Elomaa (Anton Claesson), 4–1 (59.50) Daniel Mannberg (Victor Edström).

Ställning i serien: Bodens HF–Kalix 2–0

Nästa match:

17 mars, 19.00, Kalix–Bodens HF