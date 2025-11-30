Sex raka segrar för Sundsvall – efter 6–2 mot Vallentuna

Seger för Sundsvall med 6–2 mot Vallentuna

Sundsvalls sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Emil Lindblom tremålsskytt för Sundsvall

Sundsvall och Vallentuna har två helt olika formkurvor. Sundsvall vann söndagens möte i Vallentuna Ishall och har därmed sex raka segrar i hockeyettan norra. Hemmalaget Vallentuna däremot har tio raka förluster. Matchen slutade 2–6 (0–1, 0–4, 2–1).

Det var Sundsvalls femte raka seger mot Vallentuna.

Sundsvall tog ledningen efter 12.04 genom Emil Lindblom på pass av Filip Wiberg och Johan Lindholm.

Även i andra perioden var Sundsvall starkast och gick från 0–1 till 0–5 genom två mål av Emil Lindblom, ett mål av Martin Arpe och ett mål av Ludvig Westerlund.

Sundsvall ökade ledningen till 0–6 genom Filip Wiberg efter 8.09 i tredje perioden.

Ludwig Andersson och Casper Andersson reducerade förvisso men närmare än 2–6 kom inte Vallentuna. Sundsvall tog därmed en säker seger.

Sundsvalls Johan Lindholm hade fyra assists och Emil Lindblom gjorde tre mål.

Det här betyder att Sundsvall ligger på tredje plats i tabellen och Vallentuna är på 16:e plats.

Nästa motstånd för Vallentuna är Enköping. Lagen möts fredag 5 december 19.00 i Vallentuna Ishall. Sundsvall tar sig an Norrtälje hemma söndag 7 december 16.00.

Vallentuna–Sundsvall 2–6 (0–1, 0–4, 2–1)

Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (12.04) Emil Lindblom (Filip Wiberg, Johan Lindholm).

Andra perioden: 0–2 (28.52) Ludvig Westerlund (Fabian Westling Alm, Axel Abrahamsson), 0–3 (33.32) Emil Lindblom (Leon Häggström, Johan Lindholm), 0–4 (36.20) Emil Lindblom (Johan Lindholm, Nils Nordh), 0–5 (36.53) Martin Arpe (Jonathan Lidman).

Tredje perioden: 0–6 (48.09) Filip Wiberg (Johan Lindholm, Ludvig Westerlund), 1–6 (50.18) Ludwig Andersson (Leo Hällvik, Filip Sundell), 2–6 (57.04) Casper Andersson (Leo Hällvik, Filip Sundell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 0-1-4

Sundsvall: 5-0-0

Nästa match:

Vallentuna: Enköpings SK HK, hemma, 5 december

Sundsvall: Norrtälje IK, hemma, 7 december