Segertåget fortsätter för Tranås – men svit bröts för Vita Hästen

En svit förlängdes och en bröts när Tranås tog emot Vita Hästen hemma i hockeyettan södra. Tranås vann nämligen och har nu fem raka segrar medan Vita Hästen nu förlorade efter tolv matcher i rad med poäng. Matchen slutade 3–1 (1–0, 1–1, 1–0).

Efter fem minuters spel gjorde Tranås 1–0. Efter 15.29 i andra perioden slog Oliver Nilsson till på nytt framspelad av Lukas Isaksson och Oscar Lilja och gjorde 2–0.

Vita Hästens Alexander Lundman gjorde 2–1 efter 18.53 på pass av Emil Öhrwall. Oliver Nilsson stod för målet när Tranås punkterade matchen med ett 3–1-mål med sju sekunder kvar att spela framspelad av Ludwig Svensson Träff. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Tranås Oliver Nilsson gjorde tre mål.

Det här betyder att Tranås nu ligger på tredje plats i tabellen och Vita Hästen är på andra plats.

Den 25 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Himmelstalundshallen.

Fredag 21 november 19.00 möter Tranås Järfälla borta i Järfälla Ishall medan Vita Hästen spelar hemma mot Kungälv.

Tranås–Vita Hästen 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

Hockeyettan södra, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 1–0 (5.04) Oliver Nilsson (Lukas Isaksson).

Andra perioden: 2–0 (35.29) Oliver Nilsson (Lukas Isaksson, Oscar Lilja), 2–1 (38.53) Alexander Lundman (Emil Öhrwall).

Tredje perioden: 3–1 (59.53) Oliver Nilsson (Ludwig Svensson Träff).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 5-0-0

Vita Hästen: 4-0-1

Nästa match:

Tranås: Järfälla HC, borta, 21 november

Vita Hästen: Kungälvs IK, hemma, 21 november