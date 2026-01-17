Segertåget fortsätter för Hudiksvall – medan segerraden bröts för Väsby IK HK

Seger för Hudiksvall med 3–1 mot Väsby IK HK

Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

Maximilian Kilpinen matchvinnare för Hudiksvall

Efter sex segrar i rad för Väsby IK HK tog det stopp hemma mot Hudiksvall. Hudiksvall vann med 3–1 (0–1, 2–0, 1–0) och tog därmed 19:e segern i rad i hockeyettan norra.

Falu IF nästa för Hudiksvall

Kenny Lundgren gjorde 1–0 till Väsby IK HK efter bara 2.20 efter förarbete av Douglas Robert och Nicklas Nousiainen.

Efter 13.34 i andra perioden slog Loa Milfors till framspelad av Elias Degnell och Axel Olsson och kvitterade för Hudiksvall. Maximilian Kilpinen gjorde dessutom 1–2 efter 15.38 på pass av Viggo Nordström och Sebastian Walfridsson.

5.11 in i tredje perioden satte Viggo Nordström pucken framspelad av Jacob Svensson och Alex Brännstam och ökade ledningen. Därmed hade laget vänt matchen.

Resultatet innebär att Väsby IK HK ligger kvar på tionde plats och Hudiksvall toppar tabellen. Ett fint lyft för Väsby IK HK som låg på 16:e plats så sent som den 27 december.

Nästa motstånd för Väsby IK HK är Sundsvall. Lagen möts lördag 24 januari 15.15 i Vilundaparkens Ishall. Hudiksvall tar sig an Falu IF borta onsdag 21 januari 19.00.

Väsby IK HK–Hudiksvall 1–3 (1–0, 0–2, 0–1)

Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall

Första perioden: 1–0 (2.20) Kenny Lundgren (Douglas Robert, Nicklas Nousiainen).

Andra perioden: 1–1 (33.34) Loa Milfors (Elias Degnell, Axel Olsson), 1–2 (35.38) Maximilian Kilpinen (Viggo Nordström, Sebastian Walfridsson).

Tredje perioden: 1–3 (45.11) Viggo Nordström (Jacob Svensson, Alex Brännstam).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby IK HK: 4-0-1

Hudiksvall: 5-0-0

Nästa match:

Väsby IK HK: IF Sundsvall Hockey, hemma, 24 januari 15.15

Hudiksvall: Falu IF, borta, 21 januari 19.00