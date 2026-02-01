Segersviten sprack för Hanviken mot Mörrum

Seger för Mörrum med 3–1 mot Hanviken

Mörrums fjärde seger på de senaste fem matcherna

Elias Knoester tremålsskytt för Mörrum

Hanviken hade fem raka segrar inför hemmamatchen i hockeyettan södra mot Mörrum. Då kom första förlusten sedan den 11 januari. Matchen på söndagen i Tyresö Ishall slutade 1–3 (0–1, 1–1, 0–1).

När Mörrum och Hanviken senast gjorde upp var Hanviken klart bättre och vann med hela 10–3. Nu kom alltså revanschen för Mörrum.

Segern var Mörrums fjärde på de senaste fem matcherna.

Järfälla nästa för Mörrum

Mörrum tog ledningen efter 11.44 genom Elias Knoester assisterad av Alexander Sandberg.

Efter 15.40 i andra perioden nätade Lucas Feuk på pass av Ludvig Almgren och kvitterade för Hanviken. Mörrums Elias Knoester gjorde 1–2 efter 16.38 framspelad av Alexander Sandberg och Rasmus Leijonhielm.

Elias Knoester stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 51 sekunder kvar att spela. 1–3-målet blev matchens sista.

Elias Knoester gjorde tre mål för Mörrum.

Det här betyder att Hanviken ligger kvar på nionde plats i tabellen och Mörrum på tolfte plats.

I nästa match möter Hanviken Mjölby hemma på onsdag 4 februari 19.00. Mörrum möter Järfälla lördag 7 februari 16.00 hemma.

Hanviken–Mörrum 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Tyresö Ishall

Första perioden: 0–1 (11.44) Elias Knoester (Alexander Sandberg).

Andra perioden: 1–1 (35.40) Lucas Feuk (Ludvig Almgren), 1–2 (36.38) Elias Knoester (Alexander Sandberg, Rasmus Leijonhielm).

Tredje perioden: 1–3 (59.09) Elias Knoester.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanviken: 4-0-1

Mörrum: 4-0-1

Nästa match:

Hanviken: Mjölby HC, hemma, 4 februari 19.00

Mörrum: Järfälla HC, hemma, 7 februari 16.00