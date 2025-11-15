Segersviten fortsätter för Surahammar efter vinst mot Clemensnäs

Surahammar-seger med 7–1 mot Clemensnäs

Surahammars sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Surahammars Linus Rydell tvåmålsskytt

På lördagen kom fjärde raka segern i hockeyettan norra för Surahammar. Det blev 7–1 (3–1, 1–0, 3–0) borta mot Clemensnäs. Det innebär att Clemensnäs åkte på sjätte raka förlusten.

– Börjar bra tills de gör det sista målet i första perioden, sedan tar vi en massa utvisningar och slarvar med detaljer, vilket gör att vi inte ger oss möjlighet att ta poäng, kommenterade Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren.

Linus Rydell tvåmålsskytt för Surahammar

Clemensnäs tog ledningen i början av första perioden genom Kevin Kariander.

Surahammar gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3. Efter 9.35 i andra perioden slog Hampus Sjölund till framspelad av Lukas Henze och gjorde 1–4. Surahammar fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Melvin Joona, Lukas Henze och Linus Rydell.

Surahammars Linus Rydell stod för fem poäng, varav två mål.

I tabellen innebär det här att Surahammar nu ligger på sjunde plats. Clemensnäs är på 20:e och sista plats. Noteras kan att Surahammar sedan den 28 oktober har avancerat sex placeringar i tabellen.

På söndag 16 november 14.00 spelar Clemensnäs hemma mot Enköping och Surahammar borta mot Örnsköldsvik Hockey.

Clemensnäs–Surahammar 1–7 (1–3, 0–1, 0–3)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (0.45) Kevin Kariander (Samuel Manberg), 1–1 (5.15) Sebastian Ehrencrona (Linus Rydell, Felix Filipson), 1–2 (7.13) Linus Rydell (Shane Heffernan, Melvin Joona), 1–3 (13.52) Felix Filipson (Shane Heffernan, Linus Rydell).

Andra perioden: 1–4 (29.35) Hampus Sjölund (Lukas Henze).

Tredje perioden: 1–5 (47.05) Lukas Henze (Hampus Sjölund, Markus Hansson), 1–6 (52.36) Melvin Joona (Anton Hansson Myhrén, Linus Rydell), 1–7 (56.53) Linus Rydell (Adam Karlsson, Samuel Näslund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 0-0-5

Surahammar: 4-1-0

Nästa match:

Clemensnäs: Enköpings SK HK, hemma, 16 november

Surahammar: Örnsköldsvik Hockey, borta, 16 november