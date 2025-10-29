Segersviten fortsätter för Sollentuna efter vinst mot Enköping

Sollentuna vann med 5–2 mot Enköping

Sollentunas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ture Edvardsson tvåmålsskytt för Sollentuna

På onsdagen kom fjärde raka segern i hockeyettan norra för Sollentuna. Det blev 5–2 (1–0, 1–1, 3–1) borta mot Enköping. Det innebär att Enköping åkte på femte raka förlusten.

Ture Edvardsson gjorde två mål för Sollentuna

Gästerna Sollentuna började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.00 slog Tomas Pardo till på pass av Nicklas Berglund. Enköping kvitterade till 1–1 genom Leo Krantz i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 10.12 gjorde Sollentuna 1–2 genom Lucas Eriksson. 36 sekunder in i tredje perioden slog Ture Edvardsson till framspelad av Lucas Eriksson och ökade ledningen.

16.10 in i perioden nätade Enköpings Lukas Carlsson på pass av Gustav Eriksson och Lucas Nordström och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Enköping.

Sollentuna ökade också ledningen till 2–4 med 2.00 kvar att spela återigen genom Ture Edvardsson framspelad av Rasmus Sörgardt.

Erik Andersson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med 49 sekunder kvar att spela assisterad av Erik Stenbacka och Lucas Eriksson.

Sollentunas Lucas Eriksson stod för tre poäng, varav ett mål och Ture Edvardsson gjorde två mål och ett assist.

Sollentuna ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Enköping är på 18:e plats. Noteras kan att Sollentuna sedan den 17 oktober har avancerat tio placeringar i tabellen.

Söndag 2 november spelar Enköping hemma mot Borlänge 16.00 och Sollentuna mot Forshaga borta 15.00 i Ängevi Ishall.

Enköping–Sollentuna 2–5 (0–1, 1–1, 1–3)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (3.00) Tomas Pardo (Nicklas Berglund).

Andra perioden: 1–1 (21.57) Leo Krantz (Gustav Eriksson, Felix Lövgren), 1–2 (30.12) Lucas Eriksson (Lukas Paulsson, Ture Edvardsson).

Tredje perioden: 1–3 (40.36) Ture Edvardsson (Lucas Eriksson), 2–3 (56.10) Lukas Carlsson (Gustav Eriksson, Lucas Nordström), 2–4 (59.00) Ture Edvardsson (Rasmus Sörgardt), 2–5 (59.11) Erik Andersson (Erik Stenbacka, Lucas Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 0-0-5

Sollentuna: 4-0-1

Nästa match:

Enköping: Borlänge HF, hemma, 2 november

Sollentuna: Forshaga IF, borta, 2 november