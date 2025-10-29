Segersviten fortsätter för Mjölby efter vinst mot Grästorps IK

Seger för Mjölby med 6–4 mot Grästorps IK

Mjölbys sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Adam Sikl avgjorde för Mjölby

På onsdagen kom sjunde raka segern i hockeyettan södra för Mjölby. Det blev 6–4 (0–0, 1–3, 5–1) hemma mot Grästorps IK. Det innebär att Grästorps IK åkte på femte raka förlusten.

Tranås nästa för Mjölby

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Efter 3.19 i andra perioden gjorde Mjölby 1–0 genom Philip Dimtrén.

Grästorps IK gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3. Mjölby hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.47 genom Olle Henell och gick upp till 3–3 innan Grästorps IK svarade.

Till slut blev det 6–4 till Mjölby.

Adam Sikl gjorde ett mål för Mjölby och spelade dessutom fram till två mål.

Det här betyder att Mjölby nu ligger på andra plats i tabellen och Grästorps IK är på 16:e plats. Ett fint lyft för Mjölby som låg på 16:e plats så sent som den 9 oktober.

Lagen möts igen 18 februari i Åse & Viste Arena.

I nästa match möter Mjölby Tranås hemma på lördag 1 november 16.00. Grästorps IK möter Mörrum fredag 31 oktober 19.00 hemma.

Mjölby–Grästorps IK 6–4 (0–0, 1–3, 5–1)

Hockeyettan södra, ProTrain Arena

Andra perioden: 1–0 (23.19) Philip Dimtrén (William Strand, Sebastian Lundman), 1–1 (29.16) Lucas Löfström (Liam Pettersson, Joacim Hägg), 1–2 (35.53) Dmitry Iskornev (Viktor Bolinder, Johan Ekberg), 1–3 (39.05) Victor Sandström Hult (Viktor Bolinder, Leo Böris).

Tredje perioden: 2–3 (40.47) Olle Henell (Adam Lundqvist, Adam Lindblad), 3–3 (41.28) David Lindholm (August Hummer, Adam Sikl), 3–4 (42.20) Albin Sterner (Johan Ekberg, Daniel Gheorghiu), 4–4 (56.12) Sebastian Lundman (Adam Sikl), 5–4 (57.03) Adam Sikl (Adam Lindblad, Arvid Pousette), 6–4 (59.06) Adam Lundqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 5-0-0

Grästorps IK: 0-1-4

Nästa match:

Mjölby: Tranås AIF, hemma, 1 november

Grästorps IK: Mörrum GoIS IK, hemma, 31 oktober