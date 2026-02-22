Segersviten fortsätter för Karlskrona efter vinst mot Mariestad

Karlskrona segrade – 5–2 mot Mariestad

Karlskronas femte seger på de senaste sex matcherna

Joel Ratkovic-Berndtsson med två mål för Karlskrona

Karlskrona vann med 5–2 (1–1, 0–0, 4–1) hemma mot Mariestad på söndagen och tog därmed lagets femte raka seger i hockeyettan södra. Det innebär också att Mariestad åkte på fjärde förlusten i rad.

Karlskrona har skapat en skön vinnarkänsla i NKT Arena. Segern mot Mariestad betyder att laget har vunnit sju raka matcher på hemmaplan.

Robin Höglund gav Mariestad ledningen efter elva minuters spel efter förarbete från Kevin Israelsson och André Astley Rydberg. Karlskrona kvitterade genom Joel Ratkovic-Berndtsson framspelad av Viktor Smeds och Elliot Ekefjärd efter 19.45.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Karlskrona spelade bäst i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 5–2.

Karlskronas Viktor Smeds hade fyra assists och Elliot Ekefjärd hade tre assists.

Med två omgångar kvar är Karlskrona på tredje plats i tabellen medan Mariestad är på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Karlskrona med 5–0.

Karlskrona möter Tingsryd i nästa match hemma onsdag 25 februari 19.00. Mariestad möter samma dag Kungälv hemma.

Karlskrona–Mariestad 5–2 (1–1, 0–0, 4–1)

Hockeyettan södra, NKT Arena

Första perioden: 0–1 (11.35) Robin Höglund (Kevin Israelsson, André Astley Rydberg), 1–1 (19.45) Joel Ratkovic-Berndtsson (Viktor Smeds, Elliot Ekefjärd).

Tredje perioden: 1–2 (42.34) Kevin Israelsson (Wiggo Weinö), 2–2 (45.54) Liam Engström (Viktor Smeds), 3–2 (49.16) Joel Ratkovic-Berndtsson (Viktor Smeds, Elliot Ekefjärd), 4–2 (53.49) Lukas Sjöblom (Viktor Smeds, Elliot Ekefjärd), 5–2 (57.09) Oscar Hagman (Robin Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 5-0-0

Mariestad: 1-1-3

Nästa match:

Karlskrona: Tingsryds AIF, hemma, 25 februari 19.00

Mariestad: Kungälvs IK, hemma, 25 februari 19.00