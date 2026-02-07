Segerraden förlängd för Bodens HF – besegrade Norrtälje

Bodens HF-seger med 7–4 mot Norrtälje

Bodens HF:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Elias Selström avgjorde för Bodens HF

7–4 (1–1, 3–2, 3–1) blev resultatet när Bodens HF och Norrtälje möttes i Hive Arena på lördagen. I och med detta har Bodens HF hela åtta raka segrar i hockeyettan norra.

Därmed har Bodens HF elva raka segrar på hemmaplan.

Kiruna nästa för Bodens HF

Elias Callgren gav Bodens HF ledningen efter 11.24 efter pass från Simon Andersson och Alexander Wallin. Norrtälje kvitterade när Linus Hedlund fick träff efter 17.58.

Bodens HF var vassast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 4–3.

Hemmalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 3–1 och matchen med 7–4.

För Bodens HF gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Norrtälje är på 13:e plats.

I nästa omgång har Bodens HF Kiruna borta i Lombiahallen, onsdag 11 februari 19.00. Norrtälje spelar borta mot Piteå söndag 8 februari 14.00.

Bodens HF–Norrtälje 7–4 (1–1, 3–2, 3–1)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (11.24) Elias Callgren (Simon Andersson, Alexander Wallin), 1–1 (17.58) Linus Hedlund.

Andra perioden: 2–1 (21.46) Joshua Laframboise (Oscar Eriksson, Nils Thomasson), 2–2 (25.26) Emil Carlqvist (Erik Andersson, Elvin Håkansson), 2–3 (29.01) Rasmus Blomqvist (Melker Kull, Max Mattsson), 3–3 (35.26) Fabian Ledin (Kevin Arvidsson, Wille Åström), 4–3 (38.48) Gustav Hedberg (Jacob Sundin).

Tredje perioden: 5–3 (41.08) Elias Selström (Nils Thomasson, Kevin Arvidsson), 6–3 (44.27) Karl Persman (Elias Callgren), 7–3 (47.47) Simon Andersson (Alexander Wallin), 7–4 (50.50) Olle Fagerström (Elvin Håkansson, Erik Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF: 5-0-0

Norrtälje: 1-0-4

Nästa match:

Bodens HF: Kiruna IF, borta, 11 februari 19.00

Norrtälje: Piteå HC, borta, 8 februari 14.00