Seger på straffar för Sollentuna hemma mot Norrtälje

Sollentuna segrade – 4–3 efter straffar

Pelle Ringström med två mål för Sollentuna

Seger nummer 6 för Sollentuna

Sollentuna vann till slut en jämn match mot Norrtälje i hockeyettan norra. Avgörandet kom först i straffläggningen där Sollentuna var starkare och vann med 4–3 (1–1, 0–2, 2–0, 0–0, 1–0). Pelle Ringström blev hjälte i straffläggningen.

Norrtäljes huvudtränare Anders Söderström om matchen:

– Vi börjar tyvärr matchen svagt och är inte speciellt nöjda med första perioden. Sen kommer vi ut med rätta takter i andra och blir mer spelförande. Känslan är att vi har bra koll på vad som händer där ute när vi har 3–1 ledningen. Sollentuna får energi av reduceringen och lyckas till slut ta matchen till förlängning med sekunder kvar. Vi är vana att vara starka i slutet av jämna matcher men igår lyckas vi tyvärr inte reda ut det, sen är det lite lotteri om extrapoängen.

Sollentunas Pelle Ringström tvåmålsskytt

Norrtälje tog ledningen efter 4.58 genom Carl Leijon.

1–1 kom efter 16.30 när Linus Molin slog till efter förarbete av Karl Strömberg och Pelle Ringström.

Norrtälje tog ledningen redan efter efter 2.46 i andra perioden genom Calle Dahlin på passning från Melker Kull och Carl Leijon.

Efter 15.56 i andra perioden nätade Linus Sjölund på pass av Gabriel Melin och Melker Kull och gjorde 1–3.

9.38 in i tredje perioden satte Erik Stenbacka pucken framspelad av Karl Strömberg och reducerade.

Pelle Ringström stod för målet när laget kvitterade till 3–3 med 27 sekunder kvar att spela assisterad av Nicklas Berglund och Andreas Paulsson.

Sollentunas Pelle Ringström satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Sollentunas Pelle Ringström stod för två mål och ett assist.

Det här var Sollentunas tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Norrtäljes tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Sollentuna ligger på elfte plats i tabellen och Norrtälje är på nionde plats. Sollentuna var femma i tabellen för 26 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

I nästa match, söndag 7 december möter Sollentuna Väsby IK HK hemma 17.00 medan Norrtälje spelar borta mot Sundsvall 16.00.

Sollentuna–Norrtälje 4–3 (1–1, 0–2, 2–0, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra

Första perioden: 0–1 (4.58) Carl Leijon, 1–1 (16.30) Linus Molin (Karl Strömberg, Pelle Ringström).

Andra perioden: 1–2 (22.46) Calle Dahlin (Melker Kull, Carl Leijon), 1–3 (35.56) Linus Sjölund (Gabriel Melin, Melker Kull).

Tredje perioden: 2–3 (49.38) Erik Stenbacka (Karl Strömberg), 3–3 (59.33) Pelle Ringström (Nicklas Berglund, Andreas Paulsson).

Straffar: 4–3 (65.00) Pelle Ringström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 2-0-3

Norrtälje: 3-1-1

Nästa match:

Sollentuna: Väsby IK HK, hemma, 7 december

Norrtälje: IF Sundsvall Hockey, borta, 7 december