Seger på straffar för Dalen hemma mot Vita Hästen

Dalen vann till slut en jämn match mot Vita Hästen i hockeyettan södra. Avgörandet kom först i straffläggningen där Dalen var starkare och vann med 3–2 (0–1, 0–0, 2–1, 0–0, 1–0). Liam Persson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Vita Hästens assisterande tränare Jonatan Arildsson om matchen:

– Tycker Dalen kommer ut starkt och skapar tryck på oss. Sen jobbar vi oss in i matchen, gör mål i power play. Sen är det en jämn tillställning, böljar en del fram och tillbaka. Tycker inte riktigt vi kommer upp i den prestation vi kan ikväll.

Leon Matthiasson gav Vita Hästen ledningen efter 16 minuter efter förarbete från Victor Lindman och Emil Öhrwall.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Dalen kvitterade till 1–1 genom Joakim Stjern Svensson i tredje perioden.

Vita Hästen tog ledningen på nytt genom Gustav Lindberg med 3.42 kvar i perioden i tredje perioden.

Dalen kvitterade till 2–2 genom Liam Persson med 3.11 kvar att spela av perioden.

I straffläggningen var det Dalen som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Liam Persson för.

Det här betyder att Dalen är kvar på elfte plats och att Vita Hästen fortfarande leder serien.

När lagen senast möttes vann Vita Hästen med 6–2.

Nästa motstånd för Dalen är Grums. Lagen möts fredag 30 januari 19.00 i Billerudhallen. Vita Hästen tar sig an Karlskrona hemma söndag 1 februari 16.00.

Dalen–Vita Hästen 3–2 (0–1, 0–0, 2–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (16.18) Leon Matthiasson (Victor Lindman, Emil Öhrwall).

Tredje perioden: 1–1 (49.26) Joakim Stjern Svensson (Lucas Kling), 1–2 (56.18) Gustav Lindberg (Melker Bergman, Adam Aunes Johansson), 2–2 (56.49) Liam Persson (Oskar Cederqvist, Max Forsell).

Straffar: 3–2 (65.00) Liam Persson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 4-0-1

Vita Hästen: 3-1-1

Nästa match:

Dalen: Grums IK Hockey, borta, 30 januari 19.00

Vita Hästen: Karlskrona HK, hemma, 1 februari 16.00