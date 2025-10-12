Seger med 6–2 för Mariestad mot Västervik

Mariestad segrade – 6–2 mot Västervik

Adrian Johnson avgjorde för Mariestad

Andra raka segern för Mariestad

Hemmalaget Mariestad tog hem de tre poängen efter seger mot Västervik i U18 division 1 syd B herr. 6–2 (2–0, 1–1, 3–1) slutade matchen på söndagen.

– Tycker vi gör en helt okej match. Första halvan bra. Andra halvan går vi ner oss lite tar onödiga utvisningar. Vi gör det bra i våra pk och Pp. Skönt att starta serien m två raka. Nu siktar vi på Dalen borta på torsdag, kommenterade Mariestads tränare Johan Eklund.

Västerviks tränare Stefan Persson:

– Vi kom inte upp i nivå idag, vi förlorade för mycket närkamper och vi stod inte upp för varandra! Vi låg under med 3–1 inför sista men åkte på 2 snabba baklängesmål i tre perioden och då kändes det som att matchen gled iväg för oss! Beröm idag till Romeo Berthin, Vilgot Karlsson.

Det var andra raka för Mariestad, efter 3–0-segern mot Kalmar i premiären.

Dalen nästa för Mariestad

Mariestad tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fyra minuter. Mariestad ökade ledningen till 3–0, på nytt genom Adrian Johnson efter 8.13 i andra perioden.

Västervik reducerade dock till 3–1 genom Romeo Berthin efter 13.38 av perioden. Mariestad tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.46 genom William Nyrén och gick upp till 5–1 innan Västervik svarade.

Till slut blev det 6–2 till Mariestad.

Mariestads Adrian Johnson stod för två mål och ett assist och Oscar Odhagen gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 16 november i LF Arena.

Torsdag 16 oktober möter Mariestad Dalen borta 19.40 och Västervik möter Tranås J18 borta 19.30.

Mariestad–Västervik 6–2 (2–0, 1–1, 3–1)

U18 division 1 syd B herr, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (13.58) Adrian Johnson (Viggo Eklund, Lucas Göthe), 2–0 (18.22) Gustav Persson (Viggo Eklund, Oscar Odhagen).

Andra perioden: 3–0 (28.13) Adrian Johnson (Lucas Göthe, Svante Gustavsson), 3–1 (33.38) Romeo Berthin.

Tredje perioden: 4–1 (40.46) William Nyrén (Oscar Odhagen), 5–1 (41.32) Gustav Persson, 5–2 (42.05) Romeo Berthin (Lukas Rasmussen), 6–2 (52.58) Oscar Odhagen (Adrian Johnson).

Nästa match:

Mariestad: HC Dalen, borta, 16 oktober

Västervik: Tranås AIF IF, borta, 16 oktober