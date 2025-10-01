Seger med 4–1 för Halmstad mot Tingsryd
- Halmstad-seger med 4–1 mot Tingsryd
- Alexander Klarin matchvinnare för Halmstad
- Tingsryd nu 18:e, Halmstad på tredje plats
Det blev bortalaget Halmstad som vann mot Tingsryd i första matchen i hockeyettan södra. 1–4 (0–2, 0–1, 1–1) slutade matchen på onsdagen.
Tingsryd–Halmstad – mål för mål
Halmstad tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 3.19 i andra perioden slog Alexander Artursson till, framspelad av Hampus Johansson och gjorde 0–3. Tingsryd reducerade dock till 1–3 genom Joachim Nermark tidigt i tredje perioden av perioden.
Halmstad kunde dock avgöra till 1–4 med 17 sekunder kvar av matchen genom Marcus Borgh.
Det här betyder att Tingsryd nu ligger på 18:e plats i tabellen och Halmstad är på tredje plats.
Lagen möts igen 18 februari i Halmstad Arena.
Tingsryd tar sig an Grästorps IK i nästa match borta fredag 3 oktober 19.00. Halmstad möter Hanviken hemma söndag 5 oktober 16.00.
Tingsryd–Halmstad 1–4 (0–2, 0–1, 1–1)
Hockeyettan södra, Dackehallen
Första perioden: 0–1 (5.38) Victor Gagic (William Gustafsson), 0–2 (14.38) Alexander Klarin (Oscar Johnsson).
Andra perioden: 0–3 (23.19) Alexander Artursson (Hampus Johansson).
Tredje perioden: 1–3 (43.44) Joachim Nermark (Eric Nordmark, Adam Bäckstrand), 1–4 (59.43) Marcus Borgh.
Nästa match:
Tingsryd: Grästorps IK, borta, 3 oktober
Halmstad: Hanvikens SK, hemma, 5 oktober
