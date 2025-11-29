Seger i förlängningen för Kalix mot Väsby IK HK
- Kalix vann med 3–2 efter förlängning
- Filip Runbjer avgjorde för Kalix
- Tredje raka segern för Kalix
Kalix väg till seger mot Väsby IK HK hemma i hockeyettan norra blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Filip Runbjer blev matchhjälte för Kalix med sitt mål i förlängningen.
Wings Arlanda nästa för Kalix
Kie Vähäkangas gjorde 1–0 till Kalix efter 9.25 framspelad av Andrew Suriyuth.
Efter 13.24 i andra perioden slog Uula Ruikka till och kvitterade för Väsby IK HK.
Pontus Karlsson gjorde dessutom 1–2 efter 19.14 på pass av Nicklas Nousiainen och Filip Barklund.
10.12 in i tredje perioden fick Robert Von Gerdten utdelning på pass av Viktor Abrahamsson och Alfons Ekblad och kvitterade.
Matchvinnare för hemmalaget Kalix blev Filip Runbjer som 2.19 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.
Kalix har tre segrar och två förluster och 13–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Väsby IK HK har fem förluster och 10–20 i målskillnad. Det här var Kalix tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Väsby IK HK:s femte uddamålsförlust.
Väsby IK HK:s nya tabellposition är 17:e plats medan Kalix är på 13:e plats. Noteras kan att Kalix sedan den 1 november har avancerat sex placeringar i tabellen.
Kalix möter Wings Arlanda i nästa match hemma söndag 30 november 15.00. Väsby IK HK möter samma dag Kiruna borta.
Kalix–Väsby IK HK 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 1–0)
Hockeyettan norra, Part Arena
Första perioden: 1–0 (9.25) Kie Vähäkangas (Andrew Suriyuth).
Andra perioden: 1–1 (33.24) Uula Ruikka, 1–2 (39.14) Pontus Karlsson (Nicklas Nousiainen, Filip Barklund).
Tredje perioden: 2–2 (50.12) Robert Von Gerdten (Viktor Abrahamsson, Alfons Ekblad).
Förlängning: 3–2 (62.19) Filip Runbjer.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Kalix: 3-0-2
Väsby IK HK: 0-1-4
Nästa match:
Kalix: Wings HC Arlanda, hemma, 30 november
Väsby IK HK: Kiruna IF, borta, 30 november
