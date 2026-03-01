Borås avgjorde i förlängningen mot Mariestad

Borås-seger med 5–4 efter förlängning

Algot Andersson med två mål för Borås

Villgot Nordholm matchvinnare för Borås

Matchen mellan hemmalaget Mariestad och gästande Borås i U18 regional syd vår var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 5–4 (1–3, 2–0, 1–1, 1–0). Villgot Nordholm gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Borås.

– Tung förlust vi gör ingen bra match idag Vi är slarviga och lite uppgiva det saknas vilja och kämpaglöd, tyckte Mariestads tränare Fredrik Ahlgren.

Borås Algot Andersson tvåmålsskytt

Mariestad tog ledningen i början av första perioden genom Amandus Alt Almqvist.

Borås gjorde 1–1 genom Liam Danklint efter 6.17.

Mariestad gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Knut Karlsson och Lucas Göthe.

Efter 4.23 i andra perioden slog Algot Andersson till framspelad av Villgot Nordholm och Philip Nordquist och reducerade åt Borås. Algot Andersson gjorde dessutom 3–3 efter 19.23 på pass av Joakim Roxentjärn Österberg och Philip Nordquist.

4.39 in i tredje perioden slog Collin Eklund till på pass av Lucas Göthe och Alfred Ahlgren och gav laget ledningen. 10.31 in i perioden nätade Borås Viggo Sörensen framspelad av Charlie Lundahl och Villgot Nordholm och kvitterade.

I förlängningen tog det 4.32 innan Borås också avgjorde till 5–4. Stor matchhjälte blev Villgot Nordholm, framspelad av Viggo Sörensen och Liam Danklint.

Villgot Nordholm gjorde ett mål för Borås och tre assist och Algot Andersson stod för tre poäng, varav två mål. Lucas Göthe gjorde ett mål och totalt tre poäng för Mariestad.

Med två omgångar kvar är Mariestad på åttonde plats i tabellen medan Borås är på nionde plats.

När lagen senast möttes vann Mariestad med 4–2.

Torsdag 5 mars spelar Mariestad borta mot Tingsryd 19.15 och Borås mot Vita Hästen hemma 19.30 i Borås Ishall.

Mariestad–Borås 4–5 (3–1, 0–2, 1–1, 0–1)

U18 regional syd vår, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (2.53) Amandus Alt Almqvist (Oscar Odhagen), 1–1 (6.17) Liam Danklint (Algot Andersson, Villgot Nordholm), 2–1 (8.53) Knut Karlsson (Lucas Göthe), 3–1 (13.32) Lucas Göthe (Amandus Alt Almqvist).

Andra perioden: 3–2 (24.23) Algot Andersson (Villgot Nordholm, Philip Nordquist), 3–3 (39.23) Algot Andersson (Joakim Roxentjärn Österberg, Philip Nordquist).

Tredje perioden: 4–3 (44.39) Collin Eklund (Lucas Göthe, Alfred Ahlgren), 4–4 (50.31) Viggo Sörensen (Charlie Lundahl, Villgot Nordholm).

Förlängning: 4–5 (64.32) Villgot Nordholm (Viggo Sörensen, Liam Danklint).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 2-1-2

Borås: 2-0-3

Nästa match:

Mariestad: Tingsryds AIF, borta, 5 mars 19.15

Borås: HC Vita Hästen, hemma, 5 mars 19.30