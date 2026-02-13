Seger för Wings Arlanda – steg åt rätt håll mot Kiruna

Wings Arlanda vann med 5–4 efter förlängning

Wings Arlandas Oscar Sarhus tvåmålsskytt

Sjätte förlusten i följd för Kiruna

Wings Arlanda har haft en tuff period med sju förluster i följd i hockeyettan norra. Men hemma mot Kiruna bröts den tunga sviten. Det blev 5–4 (1–0, 2–1, 1–3, 1–0) efter förlängning i matchen i Pinbackshallen.

Segermålet för Wings Arlanda stod Oscar Sarhus för efter bara 25 sekunder i förlängningen.

I och med detta har Kiruna sex förluster i rad.

Oscar Sarhus med två mål för Wings Arlanda

Wings Arlanda började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.29 slog Casper Löfström till på pass av Oscar Sarhus och Olle Dahlman.

Efter 8.31 i andra perioden gjorde Wings Arlanda 2–0 genom Isak Fehrling.

Kiruna reducerade dock till 2–1 genom Robert Ossipov efter 12.28 av perioden.

Wings Arlanda utökade ledningen igen genom Kevin Nilsson-Ström efter 14.21.

Efter 0.33 i tredje perioden ökade Wings Arlanda på till 4–1 genom Oscar Sarhus.

Kiruna reducerade och kvitterade till 4–4 med knappt två minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 1.40 kvar att spela.

Stor matchhjälte för Wings Arlanda 25 sekunder in i förlängningen blev Oscar Sarhus med det avgörande 5–4-målet.

Kirunas Robert Ossipov stod för tre poäng, varav två mål. Oscar Sarhus gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Wings Arlanda.

Det här betyder att Wings Arlanda är kvar på 18:e plats och Kiruna stannar på 17:e plats, i serien.

På lördag 14 februari 16.00 spelar Wings Arlanda hemma mot Kalix och Kiruna borta mot Väsby IK HK.

Wings Arlanda–Kiruna 5–4 (1–0, 2–1, 1–3, 1–0)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Första perioden: 1–0 (3.29) Casper Löfström (Oscar Sarhus, Olle Dahlman).

Andra perioden: 2–0 (28.31) Isak Fehrling (Casper Löfström), 2–1 (32.28) Robert Ossipov (Melvin Råman, Hampus Hagström), 3–1 (34.21) Kevin Nilsson-Ström (Didrik Lif).

Tredje perioden: 4–1 (40.33) Oscar Sarhus (Carl Aronsson), 4–2 (49.07) Vilmer Hagström (Tomi Mäntynen, Matej Galbavy), 4–3 (50.35) Hampus Hagström (Robert Ossipov), 4–4 (58.20) Robert Ossipov (Matej Galbavy).

Förlängning: 5–4 (60.25) Oscar Sarhus (Alexander Ahlström, Kevin Nilsson-Ström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 1-1-3

Kiruna: 0-1-4

Nästa match:

Wings Arlanda: Kalix HC, hemma, 14 februari 16.00

Kiruna: Väsby IK HK, borta, 14 februari 16.00