Seger för Wings Arlanda hemma mot Surahammar

Wings Arlanda-seger med 4–1 mot Surahammar

Johannes Yucel avgjorde för Wings Arlanda

Andra förlusten i följd för Surahammar

Wings Arlanda vann hemma mot Surahammar i hockeyettan norra. Matchen på onsdagen slutade 4–1 (1–1, 2–0, 1–0).

Wings Arlanda–Surahammar – mål för mål

Första perioden var jämn. Wings Arlanda inledde bäst och tog ledningen genom Linus Dahlgren efter 5.30, men Surahammar kvitterade genom Adam Karlsson efter 15.42. Andra perioden var länge mållös. Wings Arlanda gick från 1–1 till 3–1 genom två snabba mål på 10 sekunder i slutet av perioden av Johannes Yucel och Malte Lärnvåg. Sebastian Lindström stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 19 sekunder kvar att spela framspelad av Oscar Sarhus.

Det här betyder att Wings Arlanda nu ligger på elfte plats i tabellen och Surahammar är på 19:e plats.

Wings Arlanda tar sig an Strömsbro i nästa match borta fredag 17 oktober 19.00. Surahammar möter Sundsvall hemma söndag 12 oktober 16.00.

Wings Arlanda–Surahammar 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Första perioden: 1–0 (5.30) Linus Dahlgren (Viktor Greveback, Kevin Nilsson-Ström), 1–1 (15.42) Adam Karlsson (Albin Pettersson, Alexander Dahlberg).

Andra perioden: 2–1 (39.30) Johannes Yucel (Isak Fehrling), 3–1 (39.40) Malte Lärnvåg (Carl Aronsson, Oscar Sarhus).

Tredje perioden: 4–1 (59.41) Sebastian Lindström (Oscar Sarhus).

Nästa match:

Wings Arlanda: Strömsbro IF, borta, 17 oktober

Surahammar: IF Sundsvall Hockey, hemma, 12 oktober