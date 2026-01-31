Seger för Väsby IK HK mot Piteå

Seger för Väsby IK HK med 5–2 mot Piteå

Marcus Kivelä Carlzon matchvinnare för Väsby IK HK

Väsby IK HK:s nionde seger

Väsby IK HK vann på bortaplan mot Piteå i hockeyettan norra. Matchen på lördagen slutade 2–5 (0–2, 1–1, 1–2).

Formen på bortaplan håller därmed i sig för Väsby IK HK, som nu har fem raka segrar.

Bodens HF nästa för Väsby IK HK

August Skiöld gjorde 1–0 till gästande Väsby IK HK efter 14 minuter med assist av Marcus Kivelä Carlzon och Alfred Aalto. 0–2 kom efter 16.10 när Jesper Valente fick träff på passning från Kalle Forslund och Max Kardevall.

Efter 6.03 i andra perioden nätade Henrik Claeson på pass av Melvin Pettersson och Albin Nylund och reducerade åt Piteå. Väsby IK HK:s Marcus Kivelä Carlzon gjorde 1–3 efter 15.17.

10.43 in i tredje perioden nätade Piteås Caesar Björk framspelad av Henrik Claeson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Piteå. Marcus Kivelä Carlzon stod för målet när Väsby IK HK ökade ledningen till 2–4 med 1.02 kvar att spela på pass av August Skiöld. Laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med 25 sekunder kvar att spela återigen genom Jesper Valente framspelad av Filip Barklund och Nicklas Nousiainen.

Väsby IK HK:s Marcus Kivelä Carlzon stod för tre poäng, varav två mål.

Väsby IK HK:s nya tabellposition är tolfte plats medan Piteå är på elfte plats. Så sent som den 13 januari låg Piteå på 16:e plats i tabellen.

På söndag 1 februari 15.00 spelar Piteå hemma mot Wings Arlanda och Väsby IK HK borta mot Bodens HF.

Piteå–Väsby IK HK 2–5 (0–2, 1–1, 1–2)

Hockeyettan norra, LF Arena

Första perioden: 0–1 (14.04) August Skiöld (Marcus Kivelä Carlzon, Alfred Aalto), 0–2 (16.10) Jesper Valente (Kalle Forslund, Max Kardevall).

Andra perioden: 1–2 (26.03) Henrik Claeson (Melvin Pettersson, Albin Nylund), 1–3 (35.17) Marcus Kivelä Carlzon.

Tredje perioden: 2–3 (50.43) Caesar Björk (Henrik Claeson), 2–4 (58.58) Marcus Kivelä Carlzon (August Skiöld), 2–5 (59.35) Jesper Valente (Filip Barklund, Nicklas Nousiainen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 3-1-1

Väsby IK HK: 2-0-3

Nästa match:

Piteå: Wings HC Arlanda, hemma, 1 februari 15.00

Väsby IK HK: Bodens HF, borta, 1 februari 15.00