Seger för Väsby IK HK mot Kalix i hockeyettan norra

Väsby IK HK vann med 3–1 mot Kalix

Filip Barklund avgjorde för Väsby IK HK

Tredje raka segern för Väsby IK HK

Väsby IK HK vann matchen på hemmaplan mot Kalix i hockeyettan norra på söndagen. 3–1 (1–1, 1–0, 1–0) slutade matchen.

Väsby IK HK–Kalix – mål för mål

Oliver Selström gjorde 1–0 till Kalix efter åtta minuters spel på pass av Kie Vähäkangas och Oscar Kohlström. Väsby IK HK kvitterade till 1–1 efter 15.05 när Nicklas Nousiainen slog till efter pass från Marcus Kivelä Carlzon och Alexander Popovic.

Väsby IK HK gjorde också 2–1 efter 9.49 i andra perioden när Filip Barklund slog till framspelad av Filip Rydström och Max Kardevall.

6.37 in i tredje perioden slog Pontus Karlsson till på pass av Alexander Popovic och Filip Barklund och ökade ledningen. Karlsson fullbordade därmed lagets vändning.

Med fyra omgångar kvar är Väsby IK HK på tolfte plats i tabellen medan Kalix är på åttonde plats.

Nästa motstånd för Väsby IK HK är Enköping. Lagen möts onsdag 18 februari 19.00 i Bahcohallen. Kalix tar sig an Enköping hemma lördag 21 februari 16.00.

Väsby IK HK–Kalix 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall

Första perioden: 0–1 (8.35) Oliver Selström (Kie Vähäkangas, Oscar Kohlström), 1–1 (15.05) Nicklas Nousiainen (Marcus Kivelä Carlzon, Alexander Popovic).

Andra perioden: 2–1 (29.49) Filip Barklund (Filip Rydström, Max Kardevall).

Tredje perioden: 3–1 (46.37) Pontus Karlsson (Alexander Popovic, Filip Barklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby IK HK: 3-0-2

Kalix: 2-2-1

Nästa match:

Väsby IK HK: Enköpings SK HK, borta, 18 februari 19.00

Kalix: Enköpings SK HK, hemma, 21 februari 16.00