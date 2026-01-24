Seger för Tyringe mot Järfälla på bortaplan

Tyringe vann med 4–2 mot Järfälla

Fabian Ledin matchvinnare för Tyringe

Andra raka segern för Tyringe

Det blev Tyringe som vann på bortaplan mot Järfälla i hockeyettan södra. 2–4 (1–3, 1–1, 0–0) slutade matchen på lördagen.

– Dom slår oss på speciell teams idag! Tycker också Tyringe är betydligt mer hårt arbetande idag en vad vi är. Välförtjänt tycker jag sätt till insatsen, kommenterade Järfällas tränare Fredric Forslund.

Huddinge nästa för Tyringe

Järfälla tog ledningen i första perioden genom Nils Carlsson.

Tyringe vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen inom bara 2.01.

Efter 8.38 i andra perioden slog Kalle Broed till framspelad av Christian Holmblad och Linus Jerbrant och reducerade åt Järfälla. Tyringes Elias Kumlin gjorde 2–4 efter 16.12 på pass av Arvid Kruukka och Sebastian Kjellen. Därmed hade Tyringe vänt matchen.

I tredje perioden höll Tyringe i sin 4–2-ledning och vann.

För Tyringe gör resultatet att man nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Järfälla är på 18:e plats. Så sent som den 16 januari låg Tyringe på 17:e plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Tyringe med 4–0.

I nästa match möter Järfälla Tingsryd hemma på söndag 1 februari 16.00. Tyringe möter Huddinge söndag 25 januari 16.00 borta.

Järfälla–Tyringe 2–4 (1–3, 1–1, 0–0)

Hockeyettan södra, Järfälla Ishall

Första perioden: 1–0 (7.11) Nils Carlsson (Hugo Frylén, Neo Wahlbom), 1–1 (12.11) Sebastian Kjellen, 1–2 (13.01) Teodor Forssander (Elias Kumlin, Anton Macdonald), 1–3 (14.12) Fabian Ledin (Liam Bayati, Arvid Kruukka).

Andra perioden: 2–3 (28.38) Kalle Broed (Christian Holmblad, Linus Jerbrant), 2–4 (36.12) Elias Kumlin (Arvid Kruukka, Sebastian Kjellen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 1-0-4

Tyringe: 3-0-2

Nästa match:

Järfälla: Tingsryds AIF, hemma, 1 februari 16.00

Tyringe: Huddinge IK, borta, 25 januari 16.00