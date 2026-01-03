Seger för Tyringe mot Grums på bortaplan

Tyringe vann med 3–1 mot Grums

Algot Blomdahl- Arnoldsson matchvinnare för Tyringe

Fjärde förlusten i följd för Grums

Tyringe segrade på bortaplan i Billerudhallen mot Grums i hockeyettan södra. 1–3 (0–1, 0–0, 1–2) slutade matchen på lördagen.

– Skit var detta, kommenterade Grums tränare Johan Erkgärds.

Resultatet innebär att Grums nu har fyra förluster i rad.

Grums–Tyringe – mål för mål

Elias Kumlin gav Tyringe ledningen efter 7.59 assisterad av Ludwig Laband.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

6.36 in i tredje perioden nätade Grums Sebastian Lövgren på pass av Johan Eriksson och Albin Alexandersson och kvitterade.

15.59 in i perioden satte Algot Blomdahl- Arnoldsson pucken framspelad av Melker Hof och gav laget ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 24 sekunder kvar att spela genom Anton Macdonald. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Det här betyder att Tyringe ligger på 15:e plats i tabellen och Grums är på 19:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Tyringe med 5–2.

Fredag 9 januari 19.00 spelar Grums borta mot Tranås. Tyringe möter Mariestad borta i Mariehus Arena söndag 4 januari 16.00.

Grums–Tyringe 1–3 (0–1, 0–0, 1–2)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (7.59) Elias Kumlin (Ludwig Laband).

Tredje perioden: 1–1 (46.36) Sebastian Lövgren (Johan Eriksson, Albin Alexandersson), 1–2 (55.59) Algot Blomdahl- Arnoldsson (Melker Hof), 1–3 (59.36) Anton Macdonald.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 1-0-4

Tyringe: 2-0-3

Nästa match:

Grums: Tranås AIF, borta, 9 januari 19.00

Tyringe: Mariestad BoIS HC, borta, 4 januari 16.00