Seger för Surahammar mot Kiruna i hockeyettan norra

Markus Hansson matchvinnare för Surahammar

Surahammars sjunde seger

Surahammar vann mötet i hockeyettan norra på hemmaplan mot Kiruna, med 5–1 (2–0, 2–0, 1–1).

Surahammar–Kiruna – mål för mål

Surahammar tog ledningen efter 7.29 genom Sebastian Ehrencrona efter förarbete av Wille Hedqvist och Hampus Sjölund.

Efter 14.22 gjorde laget 2–0 genom Markus Hansson med assist av Linus Rydell och Wille Ekman-Cederborg.

Efter 11.18 i andra perioden nätade Shane Heffernan på pass av Roman Semjonov och Linus Rydell och gjorde 3–0.

Surahammar ökade ledningen till 4–0 alldeles i slutsekunderna av perioden när Linus Rydell hittade rätt på passning från Roman Semjonov och Shane Heffernan.

5.37 in i tredje perioden slog Harald Heino till framspelad av Melvin Joona och Kasper Dahlqvist och ökade ledningen.

Sebastian Martti stod för målet när Kiruna reducerade till 5–1 med elva sekunder kvar att spela framspelad av Liam Nilsson och Vilmer Hagström. Fler mål än så blev det inte för Kiruna.

Surahammars Linus Rydell stod för ett mål och två assists.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Surahammar på åttonde plats och Kiruna på tolfte plats.

I nästa match möter Surahammar Kalix hemma på söndag 14 december 15.00. Kiruna möter Kalix onsdag 17 december 19.00 borta.

Surahammar–Kiruna 5–1 (2–0, 2–0, 1–1)

Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena

Första perioden: 1–0 (7.29) Sebastian Ehrencrona (Wille Hedqvist, Hampus Sjölund), 2–0 (14.22) Markus Hansson (Linus Rydell, Wille Ekman-Cederborg).

Andra perioden: 3–0 (31.18) Shane Heffernan (Roman Semjonov, Linus Rydell), 4–0 (39.58) Linus Rydell (Roman Semjonov, Shane Heffernan).

Tredje perioden: 5–0 (45.37) Harald Heino (Melvin Joona, Kasper Dahlqvist), 5–1 (59.49) Sebastian Martti (Liam Nilsson, Vilmer Hagström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Surahammar: 3-0-2

Kiruna: 3-1-1

Nästa match:

Surahammar: Kalix HC, hemma, 14 december 15.00

Kiruna: Kalix HC, borta, 17 december 19.00