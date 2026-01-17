Seger för Sollentuna – steg åt rätt håll mot Örnsköldsvik Hockey

Sollentuna vann med 3–2 efter förlängning

Lukas Paulsson tvåmålsskytt för Sollentuna

Sollentunas sjunde seger

Sollentuna har haft en tuff period med fem förluster i följd i hockeyettan norra. Men hemma mot Örnsköldsvik Hockey bröts den tuffa sviten. Det blev 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0) efter förlängning i matchen.

Lukas Paulsson blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 1.52 in i förlängningen.

Sollentuna tog ledningen efter fyra minuter genom Andreas Ekström på pass av Karl Strömberg och Filip Möllerstedt. Efter 11.21 kvitterade Örnsköldsvik Hockey när Linus Håkansson hittade rätt på passning från Edgar Svennberg Berger och Tobias Oskarsson.

Andra perioden blev mållös.

4.19 in i tredje perioden nätade Sollentunas Lukas Paulsson på pass av Martin Brovall och Andreas Ekström och gav laget ledningen. 10.22 in i perioden fick Marcus Schill utdelning framspelad av Linus Håkansson och Edgar Svennberg Berger och kvitterade.

Stor matchhjälte för Sollentuna 1.52 in i förlängningen blev Lukas Paulsson med det avgörande målet i förlängningen.

Sollentuna har en seger och fyra förluster och 10–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Örnsköldsvik Hockey har två vinster och tre förluster och 14–15 i målskillnad.

Det här betyder att Sollentuna nu ligger på 14:e plats i tabellen och Örnsköldsvik Hockey är på elfte plats.

Söndag 18 januari 14.00 möter Sollentuna Clemensnäs hemma medan Örnsköldsvik Hockey spelar borta mot Vallentuna.

Sollentuna–Örnsköldsvik Hockey 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0)

Hockeyettan norra

Första perioden: 1–0 (4.49) Andreas Ekström (Karl Strömberg, Filip Möllerstedt), 1–1 (11.21) Linus Håkansson (Edgar Svennberg Berger, Tobias Oskarsson).

Tredje perioden: 2–1 (44.19) Lukas Paulsson (Martin Brovall, Andreas Ekström), 2–2 (50.22) Marcus Schill (Linus Håkansson, Edgar Svennberg Berger).

Förlängning: 3–2 (61.52) Lukas Paulsson (Lucas Eriksson, Ture Edvardsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 1-1-3

Örnsköldsvik Hockey: 2-1-2

Nästa match:

Sollentuna: Clemensnäs HC, hemma, 18 januari 14.00

Örnsköldsvik Hockey: Vallentuna Hockey, borta, 18 januari 14.00