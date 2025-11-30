Seger för Karlskrona mot Grästorps IK i hockeyettan södra

Karlskrona vann med 5–2 mot Grästorps IK

Karlskronas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Viktor Smeds matchvinnare för Karlskrona

Karlskrona vann matchen på bortaplan mot Grästorps IK i hockeyettan södra på söndagen. 2–5 (0–1, 1–2, 1–2) slutade matchen.

– Tuff match mot ett bra lag. Vi sliter och kämpar i 60 minuter men lyckas inte komma ikapp. Vi får göra 2–4 sent och går för 3–4, men då får de göra ett mål i tom bur. Gubbarna ska ha en eloge för arbetsinsatsen, kommenterade Grästorps IK:s tränare Emil Bihorac efter matchen.

Segern var Karlskronas sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Tranås nästa för Karlskrona

Karlskrona tog ledningen efter 9.11 genom Hannes Lindström på passning från Hugo Wendt och Joel Ratkovic-Berndtsson.

Karlskrona utökade ledningen genom Joel Ratkovic-Berndtsson efter 5.19 i andra perioden.

Grästorps IK reducerade dock till 1–2 genom Anton Kivelä efter 12.35 av perioden.

Karlskrona gjorde 1–3 genom Viktor Smeds efter 15.36.

Efter 10.25 i tredje perioden ökade Karlskrona på till 1–4 genom Kalle Carlsson.

Johan Ekberg reducerade dock för Grästorps IK med bara fyra minuter kvar att spela och skapade spänning.

Karlskrona kunde dock avgöra till 2–5 med 1.54 kvar av matchen genom Liam Engström.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Grästorps IK på 14:e plats och Karlskrona på andra plats.

När lagen senast möttes vann Karlskrona HK med 5–2.

Nästa motstånd för Grästorps IK är Dalen. Lagen möts onsdag 3 december 19.00 i Smedjehov. Karlskrona tar sig an Tranås borta fredag 5 december 19.00.

Grästorps IK–Karlskrona 2–5 (0–1, 1–2, 1–2)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (9.11) Hannes Lindström (Hugo Wendt, Joel Ratkovic-Berndtsson).

Andra perioden: 0–2 (25.19) Joel Ratkovic-Berndtsson (Oskar Hassel, Victor Crus-Rydberg), 1–2 (32.35) Anton Kivelä, 1–3 (35.36) Viktor Smeds (Hannes Lindström, Hugo Wendt).

Tredje perioden: 1–4 (50.25) Kalle Carlsson (Lukas Sjöblom, Liam Engström), 2–4 (56.56) Johan Ekberg (Joel Benjaminsson, Axel Eriksson), 2–5 (58.06) Liam Engström (Lukas Sjöblom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorps IK: 1-0-4

Karlskrona: 4-0-1

Nästa match:

Grästorps IK: HC Dalen, borta, 3 december

Karlskrona: Tranås AIF, borta, 5 december