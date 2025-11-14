Seger för Järfälla – steg åt rätt håll mot Hanviken

Järfälla har varit i en svacka med sex förluster i rad i hockeyettan södra. Men hemma mot Hanviken bröts den tuffa sviten. Det blev 7–2 (2–1, 3–1, 2–0) i matchen i Järfälla Ishall.

Järfälla tog ledningen i början av första perioden genom Neo Wahlbom.

Hanviken kvitterade till 1–1 genom Edvin Isén efter 9.02.

Järfälla tog ledningen på nytt genom Daniel Andersson efter 15.51 i matchen. Hanviken kvitterade till 2–2 genom Isak Dahlin i början av andra perioden i andra perioden.

Järfälla stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 2–2 till 5–2. Järfälla fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–2. Målen i sista perioden gjordes av William Berglind och Marcus Molin.

Daniel Andersson och Kalle Broed gjorde ett mål och två assist var för Järfälla.

Järfälla ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Hanviken är på tionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Hanviken som så sent som den 25 oktober låg på 15:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 10 december i Tyresö Ishall.

I nästa match möter Järfälla Tranås hemma på fredag 21 november 19.00. Hanviken möter Grästorps IK söndag 16 november 16.00 borta.

Järfälla–Hanviken 7–2 (2–1, 3–1, 2–0)

Hockeyettan södra, Järfälla Ishall

Första perioden: 1–0 (4.56) Neo Wahlbom (Daniel Andersson, William Berglind), 1–1 (9.02) Edvin Isén (Sebastian Frantz, Albin Pedersen), 2–1 (15.51) Daniel Andersson (Emil Broed, Tom Nilsson).

Andra perioden: 2–2 (25.02) Isak Dahlin (Mika Ounasvuori), 3–2 (25.52) Kalle Broed (Marcus Molin), 4–2 (30.34) Adrian Sjöqvist (Neo Wahlbom, Daniel Andersson), 5–2 (37.15) Marcus Molin (Kalle Broed, Linus Gidbark).

Tredje perioden: 6–2 (49.13) Marcus Molin (Kalle Broed, Wilmer Lindblad), 7–2 (49.48) William Berglind (Neo Wahlbom, Adrian Sjöqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 1-1-3

Hanviken: 2-1-2

Nästa match:

Järfälla: Tranås AIF, hemma, 21 november

Hanviken: Grästorps IK, borta, 16 november