Seger för Hudiksvall med 5–3 mot Brödernas/Väsby
- Hudiksvall vann med 5–3 mot Brödernas/Väsby
- Jesper Wiberg matchvinnare för Hudiksvall
- Andra raka segern för Hudiksvall
Det blev hemmalaget Hudiksvall som vann mot Brödernas/Väsby i hockeyettan norra. 5–3 (2–1, 2–0, 1–2) slutade matchen på onsdagen.
Det var andra raka för Hudiksvall, efter 3–0-segern mot Clemensnäs i premiären.
Norrtälje nästa för Hudiksvall
Hudiksvall tog ledningen i första perioden genom Wincent Enarsson.
Brödernas/Väsby kvitterade till 1–1 genom Gustav Bryvall efter 12.16.
Hudiksvall tog ledningen på nytt genom Loa Milfors efter 17.41 i matchen. Även i andra perioden var Hudiksvall starkast och gick från 2–1 till 4–1 genom mål av Gabriel Kangas och Jesper Wiberg. Brödernas/Väsby reducerade dock på nytt till 4–2 genom Alfred Aalto tidigt i tredje perioden av matchen.
Efter 11.15 ökade Hudiksvall på till 5–2 genom Arvid Sundin.
Alfred Aalto reducerade dock för Brödernas/Väsby med bara en minut kvar att spela och gav matchen liv igen.
I nästa match möter Hudiksvall Norrtälje borta och Brödernas/Väsby möter Strömsbro hemma. Båda matcherna spelas lördag 11 oktober 16.00.
Hudiksvall–Brödernas/Väsby 5–3 (2–1, 2–0, 1–2)
Hockeyettan norra, Holmen Center
Första perioden: 1–0 (11.26) Wincent Enarsson (Sebastian Walfridsson), 1–1 (12.16) Gustav Bryvall (Dennis Santesson), 2–1 (17.41) Loa Milfors (Wincent Enarsson).
Andra perioden: 3–1 (28.33) Gabriel Kangas (Anton Schagerberg), 4–1 (35.28) Jesper Wiberg (Elias Degnell, Maximilian Kilpinen).
Tredje perioden: 4–2 (41.58) Alfred Aalto, 5–2 (51.15) Arvid Sundin (Henrik Olsén, Sebastian Walfridsson), 5–3 (59.58) Alfred Aalto (Kalle Forslund, Axel Skarp).
Nästa match:
Hudiksvall: Norrtälje IK, borta, 11 oktober
Brödernas/Väsby: Strömsbro IF, hemma, 11 oktober
