Seger för Huddinge mot Mörrum

Huddinge vann med 5–2 mot Mörrum

Huddinges fjärde seger på de senaste fem matcherna

Nils Strandberg Sarén matchvinnare för Huddinge

Huddinge vann matchen på bortaplan mot Mörrum i hockeyettan södra på söndagen. 2–5 (1–1, 1–2, 0–2) slutade matchen.

Segern var Huddinges fjärde på de senaste fem matcherna.

Mörrum–Huddinge – mål för mål

Kevin Engvall gjorde 1–0 till Mörrum efter bara 28 sekunder på passning från Lucas Folkesson och Rasmus Leijonhielm. Efter 5.49 gjorde David Puikkonen mål på pass av Tobias Ahlén och Hampus Nilsson och kvitterade till 1–1.

Efter 50 sekunder i andra perioden gjorde Mörrum 2–1 genom Samuel Wälimaa.

Nils Strandberg Sarén och Philip Rafnsson såg till att Huddinge vände till ledning med 2–3.

8.32 in i tredje perioden satte Daniel Ohlsson pucken framspelad av Hugo Nüth och ökade ledningen. Charlie Kronnäs stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med fem sekunder kvar att spela.

Huddinge ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Mörrum är på tolfte plats. Huddinge var på 17:e plats i tabellen för 22 dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen möttes senast vann Mörrum med 4–1.

Mörrum möter Tranås i nästa match borta onsdag 18 februari 19.00. Huddinge möter samma dag Vita Hästen hemma.

Mörrum–Huddinge 2–5 (1–1, 1–2, 0–2)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (0.28) Kevin Engvall (Lucas Folkesson, Rasmus Leijonhielm), 1–1 (5.49) David Puikkonen (Tobias Ahlén, Hampus Nilsson).

Andra perioden: 2–1 (20.50) Samuel Wälimaa (Rasmus Leijonhielm, Calle Arvedson), 2–2 (22.58) Philip Rafnsson (Hampus Nilsson, Daniel Ohlsson), 2–3 (35.35) Nils Strandberg Sarén (Daniel Liiv, David Puikkonen).

Tredje perioden: 2–4 (48.32) Daniel Ohlsson (Hugo Nüth), 2–5 (59.55) Charlie Kronnäs.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrum: 3-0-2

Huddinge: 4-0-1

Nästa match:

Mörrum: Tranås AIF, borta, 18 februari 19.00

Huddinge: HC Vita Hästen, hemma, 18 februari 19.00