Seger för Hanviken mot Mjölby

Hanviken segrade – 4–1 mot Mjölby

Hanvikens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Måns Pettersson matchvinnare för Hanviken

Hanviken vände och vann på hemmaplan mot Mjölby i hockeyettan södra. Matchen på onsdagen slutade 4–1 (0–1, 2–0, 2–0).

Segern var Hanvikens sjätte på de senaste sju matcherna.

Tingsryd nästa för Hanviken

Edvin Lundqvist gjorde 1–0 till gästerna Mjölby efter 15.03 framspelad av William Strand.

Hanviken kvitterade till 1–1 redan efter efter 1.23 i andra perioden genom Jacob Samuelsson efter förarbete från Adam Falk. Hanviken gjorde också 2–1 efter 5.44 i andra perioden när Måns Pettersson hittade rätt framspelad av Mika Ounasvuori och Kelvin Martinsson.

2.08 in i tredje perioden nätade Hanvikens Mika Ounasvuori på pass av Henrik Hallberg och Edvin Isén och ökade ledningen. Efter 14.58 nätade Max Lind framspelad av Jacob Samuelsson och ökade ledningen för Hanviken.

Hanviken ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Mjölby är på tionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Hanviken med 2–0.

Hanviken tar sig an Tingsryd i nästa match borta lördag 7 februari 16.00. Mjölby möter Visby/Roma hemma söndag 8 februari 18.00.

Hanviken–Mjölby 4–1 (0–1, 2–0, 2–0)

Hockeyettan södra, Tyresö Ishall

Första perioden: 0–1 (15.03) Edvin Lundqvist (William Strand).

Andra perioden: 1–1 (21.23) Jacob Samuelsson (Adam Falk), 2–1 (25.44) Måns Pettersson (Mika Ounasvuori, Kelvin Martinsson).

Tredje perioden: 3–1 (42.08) Mika Ounasvuori (Henrik Hallberg, Edvin Isén), 4–1 (54.58) Max Lind (Jacob Samuelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanviken: 4-0-1

Mjölby: 1-0-4

Nästa match:

Hanviken: Tingsryds AIF, borta, 7 februari 16.00

Mjölby: Visby/Roma, hemma, 8 februari 18.00